https://ria.ru/20210330/sudno-1603528952.html

Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне

Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне

Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T20:19

2021-03-30T20:19

2021-03-30T23:01

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.В ведомстве отметили, что оба трупа находились в хвостовой части.ЧП произошло во вторник. На опубликованных фото и видеоматериалах видно, что судно завалилось на бок, вода залила трюмы.Шесть человек выбрались самостоятельно, двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще два сотрудника предприятия пропали.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте. 2021-03-30T20:19 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия