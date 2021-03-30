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Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:19
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следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.В ведомстве отметили, что оба трупа находились в хвостовой части.ЧП произошло во вторник. На опубликованных фото и видеоматериалах видно, что судно завалилось на бок, вода залила трюмы.Шесть человек выбрались самостоятельно, двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще два сотрудника предприятия пропали.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.
ленинградская область
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия
Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.
2021-03-30T20:19
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Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне

20:19 30.03.2021 (обновлено: 23:01 30.03.2021)
 
© Фото : Подслушано Отрадное на Неве/ВКонтактеСудно опрокинулось на заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом
Судно опрокинулось на заводе Пелла под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Подслушано Отрадное на Неве/ВКонтакте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.
В ведомстве отметили, что оба трупа находились в хвостовой части.
ЧП произошло во вторник. На опубликованных фото и видеоматериалах видно, что судно завалилось на бок, вода залила трюмы.
Шесть человек выбрались самостоятельно, двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще два сотрудника предприятия пропали.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
 
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