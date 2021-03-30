https://ria.ru/20210330/sudno-1603528952.html
Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:19
2021-03-30T20:19
2021-03-30T23:01
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.В ведомстве отметили, что оба трупа находились в хвостовой части.ЧП произошло во вторник. На опубликованных фото и видеоматериалах видно, что судно завалилось на бок, вода залила трюмы.Шесть человек выбрались самостоятельно, двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще два сотрудника предприятия пропали.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.
ленинградская область
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Судно опрокинулось набок на заводе под Петербургом
Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте.
2021-03-30T20:19
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия
Водолазы нашли два тела в опрокинувшемся под Петербургом судне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.
2021-03-30T20:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Водолазы нашли тела мужчины и женщины при осмотре судна, которое опрокинулось на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте.
В ведомстве отметили, что оба трупа находились в хвостовой части.
ЧП произошло во вторник. На опубликованных фото и видеоматериалах видно, что судно завалилось на бок, вода залила трюмы.
Шесть человек выбрались самостоятельно, двух из них госпитализировали с переломами ребер. Еще два сотрудника предприятия пропали.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" выпускает буксиры-кантовщики, буксиры-толкачи, предназначенные для доставки барж, многофункциональные эскортные буксиры, лоцманские катера и другие суда.