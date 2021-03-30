https://ria.ru/20210330/sudno-1603507838.html

СК возбудил дело после опрокидывания судна в Ленинградской области

СК возбудил дело после опрокидывания судна в Ленинградской области

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после опрокидывания строящегося судна в Ленобласти, сообщает... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T18:07

2021-03-30T18:07

2021-03-30T18:22

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после опрокидывания строящегося судна в Ленобласти, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.Как ранее сообщило ведомство, установлено, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску."Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту опрокидывания строящегося судна, в результате которого двумя работниками были получены тяжелые травмы, а местонахождение еще двух работников не установлено", - говорится в сообщении.На место происшествие выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210330/postradavshie-1603508283.html

ленинградская область

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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия