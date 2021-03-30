СК возбудил дело после опрокидывания судна в Ленинградской области
18:07 30.03.2021 (обновлено: 18:22 30.03.2021)
© Фото : Подслушано Отрадное на Неве/ВКонтактеСудно опрокинулось на заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после опрокидывания строящегося судна в Ленобласти, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
Как ранее сообщило ведомство, установлено, что во вторник при производстве работ на строящемся судне на заводе "Пелла" в Кировском районе Ленинградской области произошло опрокидывание судна. По предварительным данным, пострадало два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено. Принимаются все необходимые меры к их поиску.
"Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту опрокидывания строящегося судна, в результате которого двумя работниками были получены тяжелые травмы, а местонахождение еще двух работников не установлено", - говорится в сообщении.
На место происшествие выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.