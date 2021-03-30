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В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*
В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*
Координационный совет некоммерческих организаций РФ попросил Генпрокуратуру РФ, администрацию президента и Совфед проверить создаваемый в Петербурге Университет РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:12
2021-03-30T15:14
россия
генеральная прокуратура рф
санкт-петербургский государственный университет
джордж сорос
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Координационный совет некоммерческих организаций РФ попросил Генпрокуратуру РФ, администрацию президента и Совфед проверить создаваемый в Петербурге Университет свободных искусств и наук из-за возможной связи с иностранными НКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.Эксперты совета считают, что "Фонд Сороса"* и "Открытое общество" совместно с "Бард-колледжем" и "Центрально-Европейским университетом" Леона Ботштейна используют Университет свободных искусств и наук "как часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране".Отмечается, что обращения с просьбой провести проверку указанных фактов направлены в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ и Совет Федерации.В релизе указывается, что новый вуз в Санкт-Петербурге образован на базе факультета свободных искусств и наук, который отделен от СПбГУ в результате реорганизации.В ноябре 2019 года в расположенном в штате Нью-Йорк Бард-колледже был открыт представительский офиса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).В ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными в России Фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations) и Институт "Открытое общество фонд содействия" (OSI Assistance Foundation). Обе организации входят в структуру так называемого фонда Сороса* — сети международных благотворительных организаций, созданных известным американским финансистом Джорджем Соросом.*Организация, признанная в России нежелательной.
https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
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россия
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россия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербургский государственный университет, джордж сорос, санкт-петербург

В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*

15:12 30.03.2021 (обновлено: 15:14 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на дворцовый мост и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Координационный совет некоммерческих организаций РФ попросил Генпрокуратуру РФ, администрацию президента и Совфед проверить создаваемый в Петербурге Университет свободных искусств и наук из-за возможной связи с иностранными НКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.
"Координационный совет некоммерческих организаций России просит проверить создаваемый Университет свободных искусств и наук (Санкт-Петербург) на предмет тесной аффилированности с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу, и ведущими на территории России деструктивную деятельность, а также признать "Бард-колледж" нежелательной организацией на территории России, как представляющей угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства", - говорится в сообщении.
Эксперты совета считают, что "Фонд Сороса"* и "Открытое общество" совместно с "Бард-колледжем" и "Центрально-Европейским университетом" Леона Ботштейна используют Университет свободных искусств и наук "как часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране".
Отмечается, что обращения с просьбой провести проверку указанных фактов направлены в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ и Совет Федерации.
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В релизе указывается, что новый вуз в Санкт-Петербурге образован на базе факультета свободных искусств и наук, который отделен от СПбГУ в результате реорганизации.
В ноябре 2019 года в расположенном в штате Нью-Йорк Бард-колледже был открыт представительский офиса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
В ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными в России Фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations) и Институт "Открытое общество фонд содействия" (OSI Assistance Foundation). Обе организации входят в структуру так называемого фонда Сороса* — сети международных благотворительных организаций, созданных известным американским финансистом Джорджем Соросом.
*Организация, признанная в России нежелательной.
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РоссияГенеральная прокуратура РФСанкт-Петербургский государственный университетДжордж СоросСанкт-Петербург
 
 
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