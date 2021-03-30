https://ria.ru/20210330/soros-1603466340.html

В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*

В России попросили проверить петербургский вуз на связь с Фондом Сороса*

Координационный совет некоммерческих организаций РФ попросил Генпрокуратуру РФ, администрацию президента и Совфед проверить создаваемый в Петербурге Университет РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:12

2021-03-30T15:12

2021-03-30T15:14

россия

генеральная прокуратура рф

санкт-петербургский государственный университет

джордж сорос

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Координационный совет некоммерческих организаций РФ попросил Генпрокуратуру РФ, администрацию президента и Совфед проверить создаваемый в Петербурге Университет свободных искусств и наук из-за возможной связи с иностранными НКО, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.Эксперты совета считают, что "Фонд Сороса"* и "Открытое общество" совместно с "Бард-колледжем" и "Центрально-Европейским университетом" Леона Ботштейна используют Университет свободных искусств и наук "как часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране".Отмечается, что обращения с просьбой провести проверку указанных фактов направлены в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ и Совет Федерации.В релизе указывается, что новый вуз в Санкт-Петербурге образован на базе факультета свободных искусств и наук, который отделен от СПбГУ в результате реорганизации.В ноябре 2019 года в расположенном в штате Нью-Йорк Бард-колледже был открыт представительский офиса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).В ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными в России Фонды "Открытое общество" (Open Society Foundations) и Институт "Открытое общество фонд содействия" (OSI Assistance Foundation). Обе организации входят в структуру так называемого фонда Сороса* — сети международных благотворительных организаций, созданных известным американским финансистом Джорджем Соросом.*Организация, признанная в России нежелательной.

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

https://ria.ru/20210330/inoagenty-1603434766.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербургский государственный университет, джордж сорос, санкт-петербург