Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против россиян
14:36 30.03.2021 (обновлено: 16:22 30.03.2021)
БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям, введенным 2 марта Евросоюзом в отношении четырех граждан России за арест блогера Алексея Навального в рамках нового режима ограничений за нарушения прав человека.
"Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решениям Совета. ЕС принимает это решение к сведению и приветствует его", - говорится в заявлении Борреля.
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Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
В МИД РФ санкции ЕС в связи с "делом Навального" назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).