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Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против россиян
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против россиян
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн,... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:36
2021-03-30T16:22
россия
игорь краснов
виктор золотов
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
москва
лихтенштейн
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям, введенным 2 марта Евросоюзом в отношении четырех граждан России за арест блогера Алексея Навального в рамках нового режима ограничений за нарушения прав человека.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.В МИД РФ санкции ЕС в связи с "делом Навального" назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html
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россия, игорь краснов, виктор золотов, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, москва, лихтенштейн, норвегия, в мире

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против россиян

14:36 30.03.2021 (обновлено: 16:22 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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БРЮССЕЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям, введенным 2 марта Евросоюзом в отношении четырех граждан России за арест блогера Алексея Навального в рамках нового режима ограничений за нарушения прав человека.

"Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решениям Совета. ЕС принимает это решение к сведению и приветствует его", - говорится в заявлении Борреля.

Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
Украина добилась своего и встала на путь США
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека, введенного в действие в декабре прошлого года, но до последнего времени ни разу не применявшегося. Под санкции в начале марта попали четверо граждан России за арест Алексея Навального. Это председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
В МИД РФ санкции ЕС в связи с "делом Навального" назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:15
Украина призвала Евросоюз расширить и ужесточить санкции против России
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
 
РоссияИгорь КрасновВиктор ЗолотовИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзМоскваЛихтенштейнНорвегияВ мире
 
 
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