https://ria.ru/20210330/rudnik-1603468679.html

Власти назвали причину обрушения породы в руднике в Приморье

Власти назвали причину обрушения породы в руднике в Приморье

Самопроизвольный взрыв привел к обрушению горной породы на руднике в Приморье, где погиб один горняк, сообщает администрация Дальнегорского городского округа. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:21

2021-03-30T15:21

2021-03-30T16:33

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Самопроизвольный взрыв привел к обрушению горной породы на руднике в Приморье, где погиб один горняк, сообщает администрация Дальнегорского городского округа.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне. По данным МЧС, один человек оказался под завалами, его тело найдено.Отмечается, что 21 горняка сразу эвакуировали, а взрывник Эдуард Глот остался в забое и погиб. "Эдуард Валерьевич Глот 1973 года рождения был женат, воспитывал двоих детей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - добавили власти.Следователи в Приморье начали проверку после смерти рабочего на руднике в Дальнегорске."Тридцатого марта 2021 года на глубине 350 метров в штольне рудника "Королевский" АО ГМК "Дальполиметалл", расположенного в лесном массиве Дальнегорского городского округа, обнаружено тело 48-летнего рабочего. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных работ)", - сказал собеседник.За последние недели это уже второе ЧП на данном руднике, принадлежащем компании "Дальполиметалл": 17 марта в результате обрушения на "Королевском" оказались заблокированы два горняка – через четыре часа их спасли сотрудники МЧС. Одному из мужчин травмировало ноги.Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" (именно участок, не весь рудник) рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

приморский край

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приморский край, происшествия