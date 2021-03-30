https://ria.ru/20210330/rudnik-1603440465.html

Под завалами рудника в Приморье нашли тело погибшего рабочего

Под завалами рудника в Приморье нашли тело погибшего рабочего

Погибший горняк найден под завалами на руднике "Королевский" в Приморье, где произошел обвал породы, сообщает региональный главк МЧС РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:20

2021-03-30T13:20

2021-03-30T13:22

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Погибший горняк найден под завалами на руднике "Королевский" в Приморье, где произошел обвал породы, сообщает региональный главк МЧСРанее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при проведении подрывных работ на руднике "Королевский" произошло обрушение породы в штольне. По данным властей, все горняки, кроме одного, эвакуированы."В 19.19 (12.19 мск) тело человека без признаков жизни было обнаружено спасателями", - говорится в сообщении.Прокуратура начала проверку, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Виолетта Дорожкина."Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего сегодня, 30 марта 2021 года, на руднике в городе Дальнегорске. По предварительной информации, на одном из участков рудника АО "ГМК "Дальполиметалл" при проведении подрывных работ произошло обрушение породы. В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии", - сообщила Дорожкина.

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальнегорск, приморский край, происшествия