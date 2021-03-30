https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html
Мясников рассказал, как распознать развитие рака у мужчин
Мясников рассказал, как распознать развитие рака у мужчин
Дефицит железа может быть предвестником онкологических заболеваний у мужчин, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:41
2021-03-30T16:41
2021-03-30T17:18
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дефицит железа может быть предвестником онкологических заболеваний у мужчин, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что нехватка железа никак не проявляется на ранних стадиях, но может быть опасным симптомом.При этом Мясников подчеркнул, что мужчины должны больше беспокоиться из-за дефицита железа, так как у женщин это явление редко приводит к тяжелым последствиям.Самые явные признаки нехватки железа — желание грызть лед, частые инфекции, судороги ног при подъеме вверх, вогнутые ногти, нарушения при глотании твердой пищи, непереносимость холода, "лаковый язык" и увеличение селезенки.Чтобы восполнить недостаток железа, Мясников посоветовал употреблять красное мясо. А вот миф о том, что в этом случае лучше всего помогают яблоки, он развеял."Вы можете хоть гвозди грызть, железо не будет всасываться", — заключил врач.
https://ria.ru/20210329/myasnikov-1603283438.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Дефицит железа может быть предвестником онкологических заболеваний у мужчин, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
.
Он отметил, что нехватка железа никак не проявляется на ранних стадиях, но может быть опасным симптомом.
"У мужчины любая степень, даже маленькая, железодефицитной анемии — это всегда для врача красный флаг. Ищи эрозию, язву, рак", — объяснил он.
При этом Мясников подчеркнул, что мужчины должны больше беспокоиться из-за дефицита железа, так как у женщин это явление редко приводит к тяжелым последствиям.
Самые явные признаки нехватки железа — желание грызть лед, частые инфекции, судороги ног при подъеме вверх, вогнутые ногти, нарушения при глотании твердой пищи, непереносимость холода, "лаковый язык" и увеличение селезенки.
Чтобы восполнить недостаток железа, Мясников посоветовал употреблять красное мясо. А вот миф о том, что в этом случае лучше всего помогают яблоки, он развеял.
"Вы можете хоть гвозди грызть, железо не будет всасываться", — заключил врач.