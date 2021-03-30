https://ria.ru/20210330/putin-1603483313.html

Путин поддержал идею создать центр по истории Великой Отечественной войны

Путин поддержал идею создать центр по истории Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин поддержал идею ученых создать в РФ координационный центр по истории Великой Отечественной войны, благодаря которому сохранялась... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:34

2021-03-30T16:34

2021-03-30T16:34

рсфср

российская академия наук

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею ученых создать в РФ координационный центр по истории Великой Отечественной войны, благодаря которому сохранялась бы память об отдельных людях, участвовавших в ней.Директор Института российской истории Юрий Петров, выступая во вторник на заседании президентского совета по межнациональным отношениям, отметил, что история Великой Отечественной войны сейчас становится историей семей, что, в частности, доказывает общероссийское движение "Бессмертный полк". В связи с этим, по словам Петрова, целесообразно создать координационный центр, который определял бы приоритеты исследований по истории Великой Отечественной войны, в том числе с участием поисковиков, помог бы избежать дублирования направлений и вместе с тем наметить малоизученные, но очень важные вещи – например, преступления нацистов на оккупированных территориях."Одним словом, высказываем предложение подумать над созданием национального центра истории Великой Отечественной войны", - сказал Петров.По его словам, в советское время такая идея была, и в Академии наук СССР был план создания Института истории Великой Отечественной войны, но он не был реализован. "Мне кажется, что мы сейчас приближаемся к реализации этой идеи", - добавил ученый."Думаю, что это интересно и правильно. Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен", - сказал Путин.Глава государства отметил, что движение "Бессмертный полк" в России возникло "из народа", потому что почти 70% совокупных потерь Советского Союза в 19491-1945 годах пришлось на РСФСР. "Отсюда в каждой семье гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом. Именно отсюда. И практически в каждой семье есть люди, которых благодарные потомки помнят и никогда не забудут. И для нашей страны, современной России, это в высшей степени актуально", - отметил Путин.Он попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос создания нового центра и представить предложения на этот счет. Фальков пообещал, что Минобрнауки совместно с РАН определят, какой будет новая структура.

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

https://ria.ru/20200615/1572947237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, российская академия наук, владимир путин, ссср, общество