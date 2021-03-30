https://ria.ru/20210330/putin-1603395246.html
Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:41
2021-03-30T08:41
2021-03-30T08:41
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения."Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20210330/ssha-1603391186.html
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