Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/putin-1603395246.html
Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:41
2021-03-30T08:41
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602361217_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_9109b96003021dff3c83fb19cfcecfdd.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения."Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20210330/ssha-1603391186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602357940_0:0:2497:1873_1920x0_80_0_0_670efe02747e86bb901162255e76b578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения

08:41 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения.
"Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
07:46
Песков: Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
Лента новостейМолния