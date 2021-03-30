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https://ria.ru/20210330/potok-1603454566.html
Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
"Северный поток 2" будет достроен, однако США продолжат использовать его как инструмент в американо-германских отношениях, считает старший научный сотрудник... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:18
2021-03-30T14:18
allseas
владимир оленченко
северный поток — 2
газпром
российская академия наук
ангела меркель
виктор зубков
сша
берлин (город)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Северный поток 2" будет достроен, однако США продолжат использовать его как инструмент в американо-германских отношениях, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Даже после того, как "Северный поток" будет построен – я в этом уверен – и будет запущен, все равно попытки его использовать как инструмент в американо-германских отношениях будут продолжаться", - заявил Оленченко на круглом столе в МИА "Россия сегодня".По его оценке, канцлер Германии Ангела Меркель относится к этому "не то чтобы спокойно, но в рабочем плане".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210325/gazoprovod-1602824030.html
https://ria.ru/20210324/potok-1602587812.html
сша
берлин (город)
украина
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allseas, владимир оленченко, северный поток — 2, газпром, российская академия наук, ангела меркель, виктор зубков, сша, берлин (город), украина

Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

14:18 30.03.2021
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Северный поток 2" будет достроен, однако США продолжат использовать его как инструмент в американо-германских отношениях, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Даже после того, как "Северный поток" будет построен – я в этом уверен – и будет запущен, все равно попытки его использовать как инструмент в американо-германских отношениях будут продолжаться", - заявил Оленченко на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 15:50
МИД выступил против обсуждения "Северного потока — 2" в НАТО
По его оценке, канцлер Германии Ангела Меркель относится к этому "не то чтобы спокойно, но в рабочем плане".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:14
Эксперт оценил политику США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
AllseasВладимир ОленченкоСеверный поток — 2ГазпромРоссийская академия наукАнгела МеркельВиктор ЗубковСШАБерлин (город)Украина
 
 
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