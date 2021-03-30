https://ria.ru/20210330/potok-1603454566.html

Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

"Северный поток 2" будет достроен, однако США продолжат использовать его как инструмент в американо-германских отношениях, считает старший научный сотрудник... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:18

2021-03-30T14:18

2021-03-30T14:18

allseas

владимир оленченко

северный поток — 2

газпром

российская академия наук

ангела меркель

виктор зубков

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Северный поток 2" будет достроен, однако США продолжат использовать его как инструмент в американо-германских отношениях, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко."Даже после того, как "Северный поток" будет построен – я в этом уверен – и будет запущен, все равно попытки его использовать как инструмент в американо-германских отношениях будут продолжаться", - заявил Оленченко на круглом столе в МИА "Россия сегодня".По его оценке, канцлер Германии Ангела Меркель относится к этому "не то чтобы спокойно, но в рабочем плане".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92%."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210325/gazoprovod-1602824030.html

https://ria.ru/20210324/potok-1602587812.html

сша

берлин (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, владимир оленченко, северный поток — 2, газпром, российская академия наук, ангела меркель, виктор зубков, сша, берлин (город), украина