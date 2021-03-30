https://ria.ru/20210330/postradavshie-1603383231.html

При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек

При обрушении квартир в жилом доме в Татарстане пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате обрушения квартир в доме в Татарстане после взрыва газа, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T01:17

2021-03-30T01:17

2021-03-30T12:37

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате обрушения квартир в доме в Татарстане после взрыва газа, сообщает МЧС РФ."По уточенной информации, пострадали семь человек, погиб один", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают психологи ГУ МЧС по Татарстану. К ликвидации последствий происшествия привлечены 87 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России - 43 человека и 14 единиц техники.По данным ГУ МЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о взрыве газа в девятиэтажке по адресу улица Ленина, 39А, в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительным данным, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Один человек погиб. При этом региональный минздрав сообщал о трех госпитализированных, одна из них - в тяжелом состоянии.Следственное управление СК РФ по Татарстану в качестве основной причины ЧП рассматривает утечку бытового газа, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку начала и прокуратура.

https://ria.ru/20210330/vzryvy-1603382911.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан), происшествия