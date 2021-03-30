https://ria.ru/20210330/zelenodolsk-1603412397.html

Взрыв газа и обрушение квартир в жилом доме в Зеленодольске

Взрыв газа и обрушение квартир в жилом доме в Зеленодольске

В многоквартирном жилом доме в Татарстане из-за взрыва газа обрушились несколько квартир, есть жертвы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:36

2021-03-30T12:36

2021-03-30T12:36

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

зеленодольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв

фото

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В многоквартирном жилом доме в Татарстане из-за взрыва газа обрушились несколько квартир, есть жертвы. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

зеленодольск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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