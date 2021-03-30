https://ria.ru/20210330/popugay-1603388382.html

Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем"

Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем"

Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T05:28

2021-03-30T05:28

2021-03-30T12:47

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ким ё чжон

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СЕУЛ, 30 мар — РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным американским попугаем", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.Так она отреагировала на выступление Мун Чжэ Ина на состоявшейся 26 марта церемонии так называемого Дня защиты Западного моря. Тогда президент Южной Кореи осудил пуски северокорейских баллистических ракет. По его словам, это усложняет ситуацию, однако обе Кореи и США должны стараться продолжать диалог.Ким Ё Чжон назвала это выступление "апогеем наглости". Она напомнила, что в июле прошлого года Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью" и наиболее крупной боеголовкой.Южнокорейского президента она считает "американским попугаем", который к тому же противоречит сам себе."Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — добавила Ким Ё Чжон.Поведение Сеула она считает "нелогичным и наглым" и похожим на "разбойнические действия" США, которые придираются к Пхеньяну, заявляя, что его меры по самообороне нарушают резолюции ООН и представляют угрозу для международного сообщества.Как заявляли в Южной Корее и Японии, за последние дни КНДР провела два ракетных испытания. Так, 21 марта северокорейские военные запустили две крылатые ракеты в сторону Желтого моря, а 25 марта — две баллистические в сторону Японского моря. Пуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.Глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су обвинил Совбез ООН в применении двойных стандартов и отрицании права Пхеньяна на самооборону.

https://ria.ru/20210329/kndr-1603237152.html

https://ria.ru/20210329/koreya-1603337431.html

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пхеньян

сеул

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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