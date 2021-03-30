Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/popugay-1603388382.html
Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем"
Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем"
Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T05:28
2021-03-30T12:47
мун чжэ ин
ким ё чжон
желтое море
мид кндр
ким чен ын
совет безопасности оон
южная корея
пхеньян
сеул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
СЕУЛ, 30 мар — РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным американским попугаем", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.Так она отреагировала на выступление Мун Чжэ Ина на состоявшейся 26 марта церемонии так называемого Дня защиты Западного моря. Тогда президент Южной Кореи осудил пуски северокорейских баллистических ракет. По его словам, это усложняет ситуацию, однако обе Кореи и США должны стараться продолжать диалог.Ким Ё Чжон назвала это выступление "апогеем наглости". Она напомнила, что в июле прошлого года Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью" и наиболее крупной боеголовкой.Южнокорейского президента она считает "американским попугаем", который к тому же противоречит сам себе."Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — добавила Ким Ё Чжон.Поведение Сеула она считает "нелогичным и наглым" и похожим на "разбойнические действия" США, которые придираются к Пхеньяну, заявляя, что его меры по самообороне нарушают резолюции ООН и представляют угрозу для международного сообщества.Как заявляли в Южной Корее и Японии, за последние дни КНДР провела два ракетных испытания. Так, 21 марта северокорейские военные запустили две крылатые ракеты в сторону Желтого моря, а 25 марта — две баллистические в сторону Японского моря. Пуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.Глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су обвинил Совбез ООН в применении двойных стандартов и отрицании права Пхеньяна на самооборону.
https://ria.ru/20210329/kndr-1603237152.html
https://ria.ru/20210329/koreya-1603337431.html
желтое море
южная корея
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мун чжэ ин, ким ё чжон, желтое море, мид кндр, ким чен ын, совет безопасности оон, южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), оон, япония, в мире

Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи "американским попугаем"

05:28 30.03.2021 (обновлено: 12:47 30.03.2021)
 
© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Jorge Silva
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 мар — РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "наглым и циничным американским попугаем", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Так она отреагировала на выступление Мун Чжэ Ина на состоявшейся 26 марта церемонии так называемого Дня защиты Западного моря. Тогда президент Южной Кореи осудил пуски северокорейских баллистических ракет. По его словам, это усложняет ситуацию, однако обе Кореи и США должны стараться продолжать диалог.
Ким Ё Чжон назвала это выступление "апогеем наглости". Она напомнила, что в июле прошлого года Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с "достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью" и наиболее крупной боеголовкой.
Южнокорейского президента она считает "американским попугаем", который к тому же противоречит сам себе.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 06:28
КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов
"Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму", — добавила Ким Ё Чжон.
Поведение Сеула она считает "нелогичным и наглым" и похожим на "разбойнические действия" США, которые придираются к Пхеньяну, заявляя, что его меры по самообороне нарушают резолюции ООН и представляют угрозу для международного сообщества.
Как заявляли в Южной Корее и Японии, за последние дни КНДР провела два ракетных испытания. Так, 21 марта северокорейские военные запустили две крылатые ракеты в сторону Желтого моря, а 25 марта — две баллистические в сторону Японского моря. Пуск баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.
Глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су обвинил Совбез ООН в применении двойных стандартов и отрицании права Пхеньяна на самооборону.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 17:28
Сеул попросил поддержки Москвы в денуклеаризации Корейского полуострова
 
Мун Чжэ ИнКим Ё ЧжонЖелтое мореМИД КНДРКим Чен ЫнСовет Безопасности ООНЮжная КореяПхеньянСеулКНДР (Северная Корея)ООНЯпонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
12:22В Волгоградской области женщина умерла после укуса домашней кошки
12:20Юрист назвал причины роста числа выявленных взяток
12:19Называть образование услугой ошибочно, считает министр просвещения
12:12В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки
Лента новостейМолния