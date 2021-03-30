Липецкий школьник стал победителем Всероссийской олимпиады
17:06 30.03.2021 (обновлено: 17:10 30.03.2021)
© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиУчастники на церемонии закрытия Всероссийской олимпиады школьников по химии
ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Девятиклассник липецкой школы стал победителем Всероссийской олимпиады по химии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, олимпиада проходила в Белгороде, в ней принимали участие около 300 школьников из 59 регионов России. Еще одним призером олимпиады стал десятиклассник той же липецкой школы.
Артамонов отметил, что олимпиада школьников проводится по 24 предметам. На заключительный этап отправляются ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на региональном этапе, а также победители и призеры прошлого года. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
"Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал Артамонов.