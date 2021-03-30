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Липецкий школьник стал победителем Всероссийской олимпиады

Липецкий школьник стал победителем Всероссийской олимпиады

Девятиклассник липецкой школы стал победителем Всероссийской олимпиады по химии, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:06

2021-03-30T17:06

2021-03-30T17:10

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ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Девятиклассник липецкой школы стал победителем Всероссийской олимпиады по химии, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, олимпиада проходила в Белгороде, в ней принимали участие около 300 школьников из 59 регионов России. Еще одним призером олимпиады стал десятиклассник той же липецкой школы.Артамонов отметил, что олимпиада школьников проводится по 24 предметам. На заключительный этап отправляются ученики 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на региональном этапе, а также победители и призеры прошлого года. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

https://ria.ru/20210325/odezhda-1602846701.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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