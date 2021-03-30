https://ria.ru/20210330/petushkov-1603475619.html

Прокурор запросил 12 лет для россиянина Петушкова по делу о госизмене

Прокурор запросил 12 лет для россиянина Петушкова по делу о госизмене

Прокурор просит Мосгорсуд приговорить к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:59

2021-03-30T15:59

2021-03-30T16:14

анатолий губанов

россия

европа

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокурор просит Мосгорсуд приговорить к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.Там добавили, что приговор суд огласит 31 марта.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвуковых технологий.

https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599645602.html

https://ria.ru/20201217/uchenyy-1589679994.html

россия

европа

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анатолий губанов, россия, европа, происшествия