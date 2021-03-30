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https://ria.ru/20210330/petushkov-1603475619.html
Прокурор запросил 12 лет для россиянина Петушкова по делу о госизмене
Прокурор запросил 12 лет для россиянина Петушкова по делу о госизмене
Прокурор просит Мосгорсуд приговорить к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости пресс-службе... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:59
2021-03-30T16:14
анатолий губанов
россия
европа
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокурор просит Мосгорсуд приговорить к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.Там добавили, что приговор суд огласит 31 марта.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвуковых технологий.
https://ria.ru/20210302/rassledovanie-1599645602.html
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анатолий губанов, россия, европа, происшествия

Прокурор запросил 12 лет для россиянина Петушкова по делу о госизмене

15:59 30.03.2021 (обновлено: 16:14 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокурор просит Мосгорсуд приговорить к 12 годам колонии россиянина Сергея Петушкова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.

"В ходе прений сторон прокурор просил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Журналист Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, на заседании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:24
Защита оценила сроки расследования дела Сафронова
Там добавили, что приговор суд огласит 31 марта.
Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только то, что Сергей Петушков – россиянин, иначе, будь он иностранцем, ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.
Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно". Петушкову грозит до 20 лет лишения свободы.
Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 13:40
Источник рассказал, в чем обвиняют ученого Губанова
Уголовные дела о государственной измене возбуждаются в России регулярно, из последних наиболее резонансным стало дело бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в передаче секретных данных об оборонно-промышленном комплексе спецслужбе одной из стран НАТО.
Фигурант другого громкого дела – ученый из Центрального аэрогидродинамического института Анатолий Губанов, который, по данным источника РИА Новости, обвиняется в передаче в Европу секретов о разработке гиперзвуковых технологий.
 
Анатолий ГубановРоссияЕвропаПроисшествия
 
 
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