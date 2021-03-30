https://ria.ru/20210330/peterburg-1603410695.html
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя маршрутки
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя маршрутки
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения водителю маршрутки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:49
2021-03-30T10:49
2021-03-30T10:49
средняя азия
гумвд
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения водителю маршрутки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Ранее полиция проинформировала, что разыскивается пассажир маршрутки, в минувшие выходные в муниципальном округе Горелово ударивший ножом в живот 34-летнего водителя, уроженца Средней Азии. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован."Сотрудниками уголовного розыска в квартире одного из домов по улице Современников в поселке Новогорелово по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1985 года рождения", - сказано в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20210315/zaderzhaniya-1601233234.html
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средняя азия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия