https://ria.ru/20210330/peskov-1603394541.html

В Кремле оценили шансы полного запрета иностранных интернет-платформ

В Кремле оценили шансы полного запрета иностранных интернет-платформ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что до блокировки иностранных интернет-платформ не дойдет, потому что никто не хочет полного... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:32

2021-03-30T08:32

2021-03-30T09:04

россия

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что до блокировки иностранных интернет-платформ не дойдет, потому что никто не хочет полного запрета.Комментируя ситуацию с блокировкой российских аккаунтов в Twitter, Песков сказал, что если компания скажет зарубежным коллегам, что "она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать", проблем не будет.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В интервью газете "Аргументы и факты" Пескову озвучили опасения, что возможная блокировка Twitter может обрушить весь Рунет.Нежелание идти на компромисс ведет к конфронтации, но в результате диалога с Telegram удалось снять вопрос о блокировки с повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.Летом прошлого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".Зарубежные IT-компании должны придерживаться норм и правил стран, где они работают, также заявил Дмитрий Песков."Президент неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием, по мере того как все большая и большая часть жизни в него перетекает. Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил", - сказал Песков.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.

https://ria.ru/20210312/kompanii-1600947439.html

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

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россия, дмитрий песков, технологии