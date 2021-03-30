В Кремле оценили шансы полного запрета иностранных интернет-платформ
08:32 30.03.2021 (обновлено: 09:04 30.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что до блокировки иностранных интернет-платформ не дойдет, потому что никто не хочет полного запрета.
"Хотелось бы надеяться, что мы до этого (до полного запрета иностранных платформ - ред.) не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", - заявил Песков в интервью "Аргументам и фактам".
Комментируя ситуацию с блокировкой российских аккаунтов в Twitter, Песков сказал, что если компания скажет зарубежным коллегам, что "она не хочет заниматься политикой, а хочет просто работать на рынке и зарабатывать", проблем не будет.
"Двойные стандарты, манипулирование, связанное с военно-политическими блоками, с антироссийской пропагандой, все это налицо. Этого не должно быть. Это ведь не связано с бизнесом этой компании? Нет, это связано с тем, что эти компании используют в качестве инструмента антироссийской деятельности", - сказал пресс-секретарь президента.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В интервью газете "Аргументы и факты" Пескову озвучили опасения, что возможная блокировка Twitter может обрушить весь Рунет.
Нежелание идти на компромисс ведет к конфронтации, но в результате диалога с Telegram удалось снять вопрос о блокировки с повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во-первых, наверняка наши специалисты учитывают имеющийся богатый опыт. Все-таки технологии идут вперед. Во-вторых, из истории с Telegram самый лучший вывод заключается в том, что в результате диалога удалось снять этот вопрос с повестки дня. Диалог — это главное. Какие-то императивные действия, нежелание идти на компромисс, напротив, ведут к конфронтации", - сказал Песков.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.
Летом прошлого года Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Зарубежные IT-компании должны придерживаться норм и правил стран, где они работают, также заявил Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно говорил, что нужно найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием, по мере того как все большая и большая часть жизни в него перетекает. Чем больше жизни там, тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил", - сказал Песков.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В МИД РФ назвали мракобесием препятствование работе российским СМИ в странах ЕС.
15 марта, 08:00Сводки с театра гибридных действий