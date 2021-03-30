Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/peregovory-1603542833.html
Путин, Меркель и Макрон провели переговоры
Путин, Меркель и Макрон провели переговоры
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-30T23:14
2021-03-31T00:03
алексей навальный
ангела меркель
владимир путин
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_61aba631185fa6d9d2b3e7a4ca036baf.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.Борьба с коронавирусомКак стало известно, особое внимание лидеры трех стран уделили координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращению дальнейшего распространения COVID-19."Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", — добавили в Кремле.Ситуация на УкраинеПутин, Меркель и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили, что урегулирование должно основываться на минском "Комплексе мер" от 2015 года, альтернативы которому нет.Президент России отметил, что для киевских властей важно в рамках ранее достигнутых договоренностей наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, а также юридически урегулировать особый статус Донбасса.Белоруссия"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — указали в пресс-службе российского лидера.Ливия, Сирия, Иран и другая повесткаПутин, Меркель и Макрон затронули и другие вопросы международной повестки. Так, говоря о ситуации в Ливии, они подтвердили, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.Кроме того, участники переговоров отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, а на первый план выходит вопрос оказания гуманитарной помощи народу этой страны.Говоря об иранской ядерной проблеме, руководители России, Германии и Франции поддержали сохранение СВПД и договорились согласовывать дальнейшие действия по этому вопросу.В Кремле также отметили, что при обсуждении отношений между Москвой и Брюсселем Путин вновь заявил о готовности восстанавливать нормальное сотрудничество при условии встречной заинтересованности.Меркель и Макрон в разговоре подняли вопрос о ситуации с Алексеем Навальным, на что им "были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".В целом состоявшиеся переговоры были деловыми и откровенными, заключили в пресс-службе российского президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/donbass-1603457188.html
https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html
https://ria.ru/20210326/navalnyy-1602977970.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bcf5cd761a05fd284b25e4e5a8f8b73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, украина, в мире

Путин, Меркель и Макрон провели переговоры

23:14 30.03.2021 (обновлено: 00:03 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.

Борьба с коронавирусом

Как стало известно, особое внимание лидеры трех стран уделили координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращению дальнейшего распространения COVID-19.
"Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", — добавили в Кремле.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 14:34
В Кремле ответили, удастся ли решить вопрос Донбасса без Украины

Ситуация на Украине

Путин, Меркель и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили, что урегулирование должно основываться на минском "Комплексе мер" от 2015 года, альтернативы которому нет.
Президент России отметил, что для киевских властей важно в рамках ранее достигнутых договоренностей наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, а также юридически урегулировать особый статус Донбасса.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения <…> "Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Белоруссия

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — указали в пресс-службе российского лидера.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
Вчера, 21:24
Le Monde заявила о расколе Европы из-за "Спутника V"

Ливия, Сирия, Иран и другая повестка

Путин, Меркель и Макрон затронули и другие вопросы международной повестки. Так, говоря о ситуации в Ливии, они подтвердили, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.
Кроме того, участники переговоров отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, а на первый план выходит вопрос оказания гуманитарной помощи народу этой страны.
Говоря об иранской ядерной проблеме, руководители России, Германии и Франции поддержали сохранение СВПД и договорились согласовывать дальнейшие действия по этому вопросу.
В Кремле также отметили, что при обсуждении отношений между Москвой и Брюсселем Путин вновь заявил о готовности восстанавливать нормальное сотрудничество при условии встречной заинтересованности.
Меркель и Макрон в разговоре подняли вопрос о ситуации с Алексеем Навальным, на что им "были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".
В целом состоявшиеся переговоры были деловыми и откровенными, заключили в пресс-службе российского президента.
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:23
Евросоюз призвал освободить Навального
 
Алексей НавальныйАнгела МеркельВладимир ПутинБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния