https://ria.ru/20210330/peregovory-1603542833.html

Путин, Меркель и Макрон провели переговоры

Путин, Меркель и Макрон провели переговоры

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-30T23:14

2021-03-30T23:14

2021-03-31T00:03

алексей навальный

ангела меркель

владимир путин

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_61aba631185fa6d9d2b3e7a4ca036baf.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.Борьба с коронавирусомКак стало известно, особое внимание лидеры трех стран уделили координации усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией и предотвращению дальнейшего распространения COVID-19."Затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС", — добавили в Кремле.Ситуация на УкраинеПутин, Меркель и Макрон также обменялись мнениями по ситуации на Украине и подтвердили, что урегулирование должно основываться на минском "Комплексе мер" от 2015 года, альтернативы которому нет.Президент России отметил, что для киевских властей важно в рамках ранее достигнутых договоренностей наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, а также юридически урегулировать особый статус Донбасса.Белоруссия"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — указали в пресс-службе российского лидера.Ливия, Сирия, Иран и другая повесткаПутин, Меркель и Макрон затронули и другие вопросы международной повестки. Так, говоря о ситуации в Ливии, они подтвердили, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.Кроме того, участники переговоров отметили, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, а на первый план выходит вопрос оказания гуманитарной помощи народу этой страны.Говоря об иранской ядерной проблеме, руководители России, Германии и Франции поддержали сохранение СВПД и договорились согласовывать дальнейшие действия по этому вопросу.В Кремле также отметили, что при обсуждении отношений между Москвой и Брюсселем Путин вновь заявил о готовности восстанавливать нормальное сотрудничество при условии встречной заинтересованности.Меркель и Макрон в разговоре подняли вопрос о ситуации с Алексеем Навальным, на что им "были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".В целом состоявшиеся переговоры были деловыми и откровенными, заключили в пресс-службе российского президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/donbass-1603457188.html

https://ria.ru/20210330/raskol-1603535507.html

https://ria.ru/20210326/navalnyy-1602977970.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, украина, в мире