https://ria.ru/20210330/obrazovanie-1603444168.html

Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе

Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе

Министерство просвещения РФ считает, что у Приамурья большой потенциал для роста качества образования, сообщает правительство региона. Губернатор Амурской... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:34

2021-03-30T13:34

2021-03-30T13:34

виктор басюк

василий орлов

владимир путин

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает, что у Приамурья большой потенциал для роста качества образования, сообщает правительство региона. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что для того, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу о вхождении России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо модернизировать образовательную инфраструктуру, решить вопрос кадрового обеспечения и повысить мотивацию учащихся.Вопрос качества образования в Амурской области рассмотрели на совещании с использованием видеосвязи при участии заместителя министра просвещения России Виктора Басюка, директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгения Семченко и Орлова. Также на совещание пригласили тех, кто отвечает за качество образования в школах городов и районов Приамурья. Орлов назвал три основных вопроса, которые необходимо решить, чтобы достигнуть поставленной Путиным задачи о вхождении России в десятку ведущих мировых стран по качеству общего образования. Первый связан с модернизацией образовательной инфраструктуры (ремонт и строительство новых школ, цифровая трансформация). Второй блок вопрос касается кадрового обеспечения.Басюк поблагодарил Орлова "за большую включенность в решение вопросов образования региона" и отметил, что Минпросвещения РФ оценивает деятельность органов образования на региональном и муниципальном уровнях."Пока Амурская область не занимает лидирующих позиций, но, безусловно, у вашего субъекта есть очень большой потенциал для роста. Я неоднократно был в регионе, знакомился с системой образования и знаю, что у вас есть очень хорошие начинания, которые, на мой взгляд, позволят региону сделать существенный рывок в вопросах качества общего образования и управленческих механизмов системы. Вместе с тем хочу отметить, что структурные элементы, как регионального министерства образования и науки, так и областного института развития образования, полностью соответствует приоритетам государственной политики, и мы благодарны вам, Василий Александрович, за эффективный подход к организации работы", - сказал Басюк, его слова также приводятся в сообщении.Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева сообщила на совещании, что муниципалитетам рекомендовано создать паспорта функциональности вкладываемых финансовых средств."(По паспорту) мы увидим, к примеру, используется ли новое оборудование, закупленное в образовательные организации, или оно стоит мертвым грузом, что непозволительно. Смысл такой: каждый вложенный рубль должен приносить пользу каждому ребенку в получении образования. Также мы предлагаем создать в муниципалитетах резерв управленческих кадров. Он позволит выявить наиболее инициативных специалистов, готовых повести за собой лидеров системы образования. Использовать этот резерв можно будет не только при назначении на руководящие должности, но и в работе методических служб, наставничества", - сказала Яковлева.

https://realty.ria.ru/20210319/most-1601998053.html

https://ria.ru/20201224/tseny-1590680138.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор басюк, василий орлов, владимир путин, амурская область, общество