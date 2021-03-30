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Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе
Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе
Министерство просвещения РФ считает, что у Приамурья большой потенциал для роста качества образования, сообщает правительство региона. Губернатор Амурской... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:34
2021-03-30T13:34
виктор басюк
василий орлов
владимир путин
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает, что у Приамурья большой потенциал для роста качества образования, сообщает правительство региона. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что для того, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу о вхождении России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо модернизировать образовательную инфраструктуру, решить вопрос кадрового обеспечения и повысить мотивацию учащихся.Вопрос качества образования в Амурской области рассмотрели на совещании с использованием видеосвязи при участии заместителя министра просвещения России Виктора Басюка, директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгения Семченко и Орлова. Также на совещание пригласили тех, кто отвечает за качество образования в школах городов и районов Приамурья. Орлов назвал три основных вопроса, которые необходимо решить, чтобы достигнуть поставленной Путиным задачи о вхождении России в десятку ведущих мировых стран по качеству общего образования. Первый связан с модернизацией образовательной инфраструктуры (ремонт и строительство новых школ, цифровая трансформация). Второй блок вопрос касается кадрового обеспечения.Басюк поблагодарил Орлова "за большую включенность в решение вопросов образования региона" и отметил, что Минпросвещения РФ оценивает деятельность органов образования на региональном и муниципальном уровнях."Пока Амурская область не занимает лидирующих позиций, но, безусловно, у вашего субъекта есть очень большой потенциал для роста. Я неоднократно был в регионе, знакомился с системой образования и знаю, что у вас есть очень хорошие начинания, которые, на мой взгляд, позволят региону сделать существенный рывок в вопросах качества общего образования и управленческих механизмов системы. Вместе с тем хочу отметить, что структурные элементы, как регионального министерства образования и науки, так и областного института развития образования, полностью соответствует приоритетам государственной политики, и мы благодарны вам, Василий Александрович, за эффективный подход к организации работы", - сказал Басюк, его слова также приводятся в сообщении.Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева сообщила на совещании, что муниципалитетам рекомендовано создать паспорта функциональности вкладываемых финансовых средств."(По паспорту) мы увидим, к примеру, используется ли новое оборудование, закупленное в образовательные организации, или оно стоит мертвым грузом, что непозволительно. Смысл такой: каждый вложенный рубль должен приносить пользу каждому ребенку в получении образования. Также мы предлагаем создать в муниципалитетах резерв управленческих кадров. Он позволит выявить наиболее инициативных специалистов, готовых повести за собой лидеров системы образования. Использовать этот резерв можно будет не только при назначении на руководящие должности, но и в работе методических служб, наставничества", - сказала Яковлева.
https://realty.ria.ru/20210319/most-1601998053.html
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виктор басюк, василий орлов, владимир путин, амурская область, общество

Орлов рассказал, что нужно сделать для улучшения образования в регионе

13:34 30.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Министерство просвещения РФ считает, что у Приамурья большой потенциал для роста качества образования, сообщает правительство региона. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что для того, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу о вхождении России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, необходимо модернизировать образовательную инфраструктуру, решить вопрос кадрового обеспечения и повысить мотивацию учащихся.
Вопрос качества образования в Амурской области рассмотрели на совещании с использованием видеосвязи при участии заместителя министра просвещения России Виктора Басюка, директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгения Семченко и Орлова. Также на совещание пригласили тех, кто отвечает за качество образования в школах городов и районов Приамурья. Орлов назвал три основных вопроса, которые необходимо решить, чтобы достигнуть поставленной Путиным задачи о вхождении России в десятку ведущих мировых стран по качеству общего образования. Первый связан с модернизацией образовательной инфраструктуры (ремонт и строительство новых школ, цифровая трансформация). Второй блок вопрос касается кадрового обеспечения.
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"Здесь хочу отдельно поблагодарить Минпросвещения РФ, благодаря поддержке которого в БГПУ открылся центр межрегионального значения для учителей, его цель – развитие современных компетенций и технологий в педагогике. Ещё один очень важный вопрос, который необходимо решать, - повышение мотивации учащихся. С прошлого года для отличников – как школьников, так и студентов, а также победителей и призеров этапов всероссийский олимпиады школьников, - учреждены губернаторские стипендии. С этого года мы начнем поддерживать студентов, совмещающих хорошую учебу и работу по профилю. Таким образом, мы решаем несколько задач: стимулирует молодежь к более полному и качественному получению знаний, создаём условия, чтобы после выпуска из образовательных учреждений студенты оставались в регионе, и обеспечивавшем нашу экономику качественными кадрами на перспективу", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Басюк поблагодарил Орлова "за большую включенность в решение вопросов образования региона" и отметил, что Минпросвещения РФ оценивает деятельность органов образования на региональном и муниципальном уровнях.
"Пока Амурская область не занимает лидирующих позиций, но, безусловно, у вашего субъекта есть очень большой потенциал для роста. Я неоднократно был в регионе, знакомился с системой образования и знаю, что у вас есть очень хорошие начинания, которые, на мой взгляд, позволят региону сделать существенный рывок в вопросах качества общего образования и управленческих механизмов системы. Вместе с тем хочу отметить, что структурные элементы, как регионального министерства образования и науки, так и областного института развития образования, полностью соответствует приоритетам государственной политики, и мы благодарны вам, Василий Александрович, за эффективный подход к организации работы", - сказал Басюк, его слова также приводятся в сообщении.
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Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева сообщила на совещании, что муниципалитетам рекомендовано создать паспорта функциональности вкладываемых финансовых средств.
"(По паспорту) мы увидим, к примеру, используется ли новое оборудование, закупленное в образовательные организации, или оно стоит мертвым грузом, что непозволительно. Смысл такой: каждый вложенный рубль должен приносить пользу каждому ребенку в получении образования. Также мы предлагаем создать в муниципалитетах резерв управленческих кадров. Он позволит выявить наиболее инициативных специалистов, готовых повести за собой лидеров системы образования. Использовать этот резерв можно будет не только при назначении на руководящие должности, но и в работе методических служб, наставничества", - сказала Яковлева.
 
Виктор БасюкВасилий ОрловВладимир ПутинАмурская областьОбщество
 
 
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