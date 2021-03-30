https://ria.ru/20210330/oae-1603452102.html

Эксперты рассказали, когда подешевеют туры в Дубай

Эксперты рассказали, когда подешевеют туры в Дубай

Дефицит авиаперевозки в ОАЭ привел к тому, что средний чек по турам в Эмираты вырос в полтора – два раза, но, по мнению экспертов, летом билеты и путевки могут... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:54

2021-03-30T16:54

2021-03-30T16:54

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

дубай

туризм

шарджа (эмират)

рас-эль-хайма (эмират)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дефицит авиаперевозки в ОАЭ привел к тому, что средний чек по турам в Эмираты вырос в полтора – два раза, но, по мнению экспертов, летом билеты и путевки могут подешеветь, сообщает АТОР.Сейчас ежедневно из Москвы в Дубай летают национальные перевозчики обоих стран, еще три рейса в неделю выполняют другие российские авиакомпании. Также полеты осуществляются из столицы в аэропорты Шарджа и хаб Рас-Эль-Хайма, а два в неделю – из Грозного в Дубай.С конца марта стартуют рейсы из Москвы в Абу-Даби с наземным трансфером до Дубая (два раза в неделю). Операторы формируют свои турпакеты на базе всех этих программ, а также предлагают клиентам лететь в ОАЭ со стыковками. При этом спрос превышает предложение."Конечно, мы ощущаем дефицит перевозки по сравнению с 2019 годом, когда только в Дубай выполнялось семь регулярных рейсов в день, не считая чартерных. Сейчас мы наблюдаем повышенный спрос на направление и значительный дефицит перевозки", – говорит Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR крупного туроператора. Впрочем, эксперты отмечают предстоящее улучшение и возможное снижение цен на рейсы из России в ОАЭ.На состоявшемся на прошлой неделе заседании Оперштаба по борьбе с коронавирусом было дано разрешение на увеличение количества рейсов с ОАЭ "по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт – Петербурга, решения по которым были приняты ранее".В апреле новые рейсы в Россию запускает бюджетный перевозчик Дубая. Уже анонсированы полеты из Дубая в Ростов-на-Дону, Минводы, Казань, Самару, Екатеринбург и Махачкалу. Эксперты считают, что это позволит снизить стоимость билетов в Дубай, в том числе из Москвы. Пока же из–за роста стоимости авиаперевозки, финансовая доступность курортов ОАЭ для туристов снизилась. Как следствие, в Эмираты поехали более обеспеченные гости, а самыми востребованными стали отели высокого уровня недалеко от пляжей.По словам экспертов, в сравнении с 2019 годом общая стоимость туров в ОАЭ увеличилась в среднем на 40-50 процентов, а авиабилетов – порой и в четыре раза до 60 – 100 тысяч рублей за перелет в оба конца.В итоге, средний чек на туры в ОАЭ в апреле составляет 1,5-2,5 тысячи долларов (114-190 тысяч рублей). Из них почти половина – стоимость перелета.Эксперты рассчитывают, что летом картина изменится, несмотря на то, что это низкий сезон для ОАЭ. Если чартерные перевозки разрешат, но при этом доля открытых направлений с прямым перелетом будет невелика, то в Эмиратах можно ожидать наплыв наших туристов."Летний сезон в ОАЭ пройдет под лозунгом "Русские в ОАЭ". Однозначно, поток на заявленных рейсах останется стабильным, – говорит представитель туроператора говорит Ольга Баландина. – Цены станут чуть более привлекательными – хотя бы за счет наземной составляющей: многие отели на лето предлагают скидки, апгрейд типа питания и категорий номеров".

https://ria.ru/20210330/uzbekistan-1602856598.html

https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

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шарджа (эмират)

рас-эль-хайма (эмират)

москва

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санкт-петербург

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