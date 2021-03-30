https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603462020.html

Пригожин отказался от одного из исков к Навальному

Пригожин отказался от одного из исков к Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от одного из исков к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:53

2021-03-30T14:53

2021-03-30T14:53

россия

евгений пригожин

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от одного из исков к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE", рассказали РИА Новости в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".Там отметили, что в ходе прошлых заседаний "представитель Навального не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к каналу "Навальный LIVE".Пригожин требовал по 5 миллионов рублей за прозвучавшие в эфире "Навальный LIVE" оскорбления с Навального и Милова, теперь к последнему предъявлен иск на 10 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, добавили в "Конкорде".В середине октября 2020 года в "Конкорде" сообщили, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210201/navalnyy-live-1595537858.html

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россия, евгений пригожин, алексей навальный, общество