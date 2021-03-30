https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603462020.html
Пригожин отказался от одного из исков к Навальному
Пригожин отказался от одного из исков к Навальному
Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от одного из исков к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:53
2021-03-30T14:53
2021-03-30T14:53
россия
евгений пригожин
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин отказался от одного из исков к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE", рассказали РИА Новости в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".Там отметили, что в ходе прошлых заседаний "представитель Навального не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к каналу "Навальный LIVE".Пригожин требовал по 5 миллионов рублей за прозвучавшие в эфире "Навальный LIVE" оскорбления с Навального и Милова, теперь к последнему предъявлен иск на 10 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, добавили в "Конкорде".В середине октября 2020 года в "Конкорде" сообщили, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, евгений пригожин, алексей навальный, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин
отказался от одного из исков к Алексею Навальному
о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE", рассказали РИА Новости в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд".
"На процессе юридическая служба компании "Конкорд" заявила об отказе от иска к Алексею Навальному в связи с тем, что тот настаивает на своей непричастности к каналу "Навальный LIVE". Также со стороны истца были внесены уточнения, что в данном случае в полном объёме должен отвечать Владимир Милов, с чем суд и согласился", - заявили в пресс-службе.
Там отметили, что в ходе прошлых заседаний "представитель Навального не единожды на полном серьезе утверждал, что его клиент не имеет никакого отношения к каналу "Навальный LIVE".
Пригожин требовал по 5 миллионов рублей за прозвучавшие в эфире "Навальный LIVE" оскорбления с Навального и Милова, теперь к последнему предъявлен иск на 10 миллионов рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда, добавили в "Конкорде".
В середине октября 2020 года в "Конкорде" сообщили, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК
* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.