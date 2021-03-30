https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603434471.html

Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения

Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения

Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T12:50

2021-03-30T12:50

2021-03-30T12:50

замена условного срока навального

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

покров

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер наблюдения на 500 тысяч рублей.Планируется купить два сетевых видеорегистратора, шесть сетевых неуправляемых коммутаторов и столько же жестких дисков, 32 уличные цилиндрические видеокамеры, а также кабели, коннекторы и сетевые карты.Учреждение готово потратить полмиллиона рублей – это начальная и одновременно максимальная цена контракта. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.Победитель аукциона должен будет поставить оборудование в течение 10 дней с даты заключения контракта. Аукцион запланирован на 9 апреля.В связи с чем появилась необходимость провести закупку, не уточняется. Комментариями УФСИН по Владимирской области РИА Новости пока не располагает.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603398646.html

https://ria.ru/20210326/paralleli-1602989137.html

москва

франция

покров

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замена условного срока навального, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, покров, происшествия