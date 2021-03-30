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Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T12:50
2021-03-30T12:50
замена условного срока навального
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
покров
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер наблюдения на 500 тысяч рублей.Планируется купить два сетевых видеорегистратора, шесть сетевых неуправляемых коммутаторов и столько же жестких дисков, 32 уличные цилиндрические видеокамеры, а также кабели, коннекторы и сетевые карты.Учреждение готово потратить полмиллиона рублей – это начальная и одновременно максимальная цена контракта. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.Победитель аукциона должен будет поставить оборудование в течение 10 дней с даты заключения контракта. Аукцион запланирован на 9 апреля.В связи с чем появилась необходимость провести закупку, не уточняется. Комментариями УФСИН по Владимирской области РИА Новости пока не располагает.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603398646.html
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замена условного срока навального, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, покров, происшествия

Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения

12:50 30.03.2021
 
© REUTERS / Maxim ShemetovБлогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер наблюдения на 500 тысяч рублей.
"Поставка оборудования для системы видеонаблюдения", - значится в описании, опубликованном на портале госзакупок.
Планируется купить два сетевых видеорегистратора, шесть сетевых неуправляемых коммутаторов и столько же жестких дисков, 32 уличные цилиндрические видеокамеры, а также кабели, коннекторы и сетевые карты.
Учреждение готово потратить полмиллиона рублей – это начальная и одновременно максимальная цена контракта. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
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Победитель аукциона должен будет поставить оборудование в течение 10 дней с даты заключения контракта. Аукцион запланирован на 9 апреля.
В связи с чем появилась необходимость провести закупку, не уточняется. Комментариями УФСИН по Владимирской области РИА Новости пока не располагает.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
Замена условного срока НавальногоБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПокровПроисшествия
 
 
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