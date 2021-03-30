Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Исправительная колония №2 в городе Покров Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, объявила аукцион на закупку видеорегистраторов и камер наблюдения на 500 тысяч рублей.
"Поставка оборудования для системы видеонаблюдения", - значится в описании, опубликованном на портале госзакупок.
Планируется купить два сетевых видеорегистратора, шесть сетевых неуправляемых коммутаторов и столько же жестких дисков, 32 уличные цилиндрические видеокамеры, а также кабели, коннекторы и сетевые карты.
Учреждение готово потратить полмиллиона рублей – это начальная и одновременно максимальная цена контракта. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
Победитель аукциона должен будет поставить оборудование в течение 10 дней с даты заключения контракта. Аукцион запланирован на 9 апреля.
В связи с чем появилась необходимость провести закупку, не уточняется. Комментариями УФСИН по Владимирской области РИА Новости пока не располагает.
На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.