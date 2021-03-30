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https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603398646.html
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным
Блогер Алексей Навальный несёт ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T09:10
2021-03-30T09:10
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный несёт ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".По его словам, Навальный ничем не отличается от остальных. "Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - заметил Песков.На вопрос, выгодно ли власти было сажать Навального, ведь это дало повод Западу вводить санкции, Песков ответил, что он бы "по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе?""У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", - добавил Песков.Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
https://ria.ru/20210329/navalnyy-1603303947.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия

Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

09:10 30.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный несёт ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
По его словам, Навальный ничем не отличается от остальных. "Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - заметил Песков.
На вопрос, выгодно ли власти было сажать Навального, ведь это дало повод Западу вводить санкции, Песков ответил, что он бы "по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе?"
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
"У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", - добавил Песков.
Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.
Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
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Замена условного срока НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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