https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603398646.html

Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Блогер Алексей Навальный несёт ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T09:10

2021-03-30T09:10

2021-03-30T09:10

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный несёт ответственность за свои деяния по закону как гражданин РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".По его словам, Навальный ничем не отличается от остальных. "Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - заметил Песков.На вопрос, выгодно ли власти было сажать Навального, ведь это дало повод Западу вводить санкции, Песков ответил, что он бы "по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе?""У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле", - добавил Песков.Первую условную судимость Навальный получил по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, вторую - по делу "Ив Роше" за хищение свыше 30 миллионов рублей.Условный срок на реальный по делу компании "Ив Роше" Навальному изменен из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру, но каждый раз получала в суде отказ. Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

https://ria.ru/20210329/navalnyy-1603303947.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия