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МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге
МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге
Крупнейший российский сотовый оператор МТС открывает в Санкт-Петербурге международную площадку для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:58
2021-03-30T16:58
россия
ericsson
мтс
санкт-петербург
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС открывает в Санкт-Петербурге международную площадку для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях пятого поколения (5G), говорится в сообщении компании."Подача заявок на работу в Центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом (MVP) от крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш", где всем резидентам Центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тысяч рублей от МТС и запустят пилоты с компанией или её клиентами в 2021 году", - уточняется в сообщении. Технологическим партнером центра стала компания Ericsson.Кроме того, на открытии Центра 5G впервые в России представлена беспроводная VR-гарнитура от компании XRSpace с встроенным модулем 5G. 5G StartUp Hub уже начал разработку IТ-проектов для данной платформы. Гарнитура позволяет естественно и органично взаимодействовать с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и обладает широкими возможностями для совместной работы и развлечений в режиме онлайн.Первый Центр 5G МТС открыла в Москве 2019 году. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети и оборудование для разработки кейсов. За год работы центра его резиденты разработали 15 готовых решений с использованием сетей нового поколения. В конце июля 2020 года МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.Центры 5G МТС являются частью Центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub, объединяющего также корпоративный акселератор, венчурный фонд МТС, направление быстрого запуска пилотов, зарубежные представительства и венчурную студию. Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в 2018 году. За это время он провел пять наборов для 16 заказчиков. По итогам наборов 72 компании прошли акселерационные программы и запустили пилотные проекты.
https://ria.ru/20210305/set-1600065577.html
https://ria.ru/20210325/5g-1602800162.html
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россия, ericsson, мтс, санкт-петербург, технологии, экономика

МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге

16:58 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПередатчик 5G
Передатчик 5G - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС открывает в Санкт-Петербурге международную площадку для разработки и пилотирования технологических продуктов в сетях пятого поколения (5G), говорится в сообщении компании.
"Подача заявок на работу в Центре 5G открыта для стартапов с готовым продуктом или его прототипом (MVP) от крупных и средних технологических компаний, работающих в сегменте B2B. Центр расположен на территории технопарка "Ленполиграфмаш", где всем резидентам Центра предоставляются рабочие места и необходимое для тестирования технологии оборудование. Наиболее успешные решения получат грант до 500 тысяч рублей от МТС и запустят пилоты с компанией или её клиентами в 2021 году", - уточняется в сообщении. Технологическим партнером центра стала компания Ericsson.
"В Санкт-Петербурге сосредоточены сильные научные центры, с которыми МТС успешно сотрудничает, поэтому именно северная столица стала второй точкой на карте России, где мы открываем Центр 5G", - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.
Кроме того, на открытии Центра 5G впервые в России представлена беспроводная VR-гарнитура от компании XRSpace с встроенным модулем 5G. 5G StartUp Hub уже начал разработку IТ-проектов для данной платформы. Гарнитура позволяет естественно и органично взаимодействовать с виртуальной средой без помощи внешних контроллеров и обладает широкими возможностями для совместной работы и развлечений в режиме онлайн.
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Первый Центр 5G МТС открыла в Москве 2019 году. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети и оборудование для разработки кейсов. За год работы центра его резиденты разработали 15 готовых решений с использованием сетей нового поколения. В конце июля 2020 года МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
Центры 5G МТС являются частью Центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub, объединяющего также корпоративный акселератор, венчурный фонд МТС, направление быстрого запуска пилотов, зарубежные представительства и венчурную студию. Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в 2018 году. За это время он провел пять наборов для 16 заказчиков. По итогам наборов 72 компании прошли акселерационные программы и запустили пилотные проекты.
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