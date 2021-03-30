https://ria.ru/20210330/molodezh-1603502813.html

Артамонов: необходимо усилить патриотическую работу с молодежью

Артамонов: необходимо усилить патриотическую работу с молодежью

Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал усилить информационную и патриотическую работу с молодежью региона, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:55

2021-03-30T17:55

2021-03-30T17:55

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

елецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал усилить информационную и патриотическую работу с молодежью региона, сообщили в пресс-службе администрации области."Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодёжи. Наши люди заслужили победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории", – сказал Артамонов на заседании областного совета "Победа".В пресс-службе областной администрации.отметили, что одной из основных тем заседания совета "Победа" стала вовлеченность волонтёров в патриотическую деятельность, работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, а также поисковая деятельность. В 2020 году, благодаря выделенной субсидии из регионального бюджета, поисковые организации провели 40 поисковых мероприятий на территории Липецкой области: три Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Поисковики обнаружили и перезахоронили останки 48 воинов.В пресс-службе пояснили, что различными мерами социальной поддержки в регионе пользуются 8,3 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2,5 тысяч детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области. По инициативе главы региона Игоря Артамонова из резервного фонда в канун празднования 75-летия Победы было выделено 20,3 миллиона рублей, за счёт которых произведена единовременная выплата 11,8 тысяч рублей гражданину, в том числе по 7 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 2 тысячи рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда и по 1,5 тысячи рублей – вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210330/pobediteli-1603488006.html

липецкая область

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, елецкий район