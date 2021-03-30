Артамонов: необходимо усилить патриотическую работу с молодежью
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал усилить информационную и патриотическую работу с молодежью региона, сообщили в пресс-службе администрации области.
"Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодёжи. Наши люди заслужили победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории", – сказал Артамонов на заседании областного совета "Победа".
В пресс-службе областной администрации.отметили, что одной из основных тем заседания совета "Победа" стала вовлеченность волонтёров в патриотическую деятельность, работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, а также поисковая деятельность.
В 2020 году, благодаря выделенной субсидии из регионального бюджета, поисковые организации провели 40 поисковых мероприятий на территории Липецкой области: три Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Поисковики обнаружили и перезахоронили останки 48 воинов.
В пресс-службе пояснили, что различными мерами социальной поддержки в регионе пользуются 8,3 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2,5 тысяч детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области. По инициативе главы региона Игоря Артамонова из резервного фонда в канун празднования 75-летия Победы было выделено 20,3 миллиона рублей, за счёт которых произведена единовременная выплата 11,8 тысяч рублей гражданину, в том числе по 7 тысяч рублей выплатили инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по 2 тысячи рублей – бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда и по 1,5 тысячи рублей – вдовам (вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.