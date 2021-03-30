https://ria.ru/20210330/migranty-1603467228.html
В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов
В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов
Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета, базу данных по детям мигрантов. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:15
2021-03-30T15:15
2021-03-30T15:15
лилия гумерова
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета, базу данных по детям мигрантов.Вместе с тем, добавила она, эти данные от разных ведомств отличаются.Она также полагает, что нужна комплексная оценка по подготовке таких детей, владению русским языком.Законодатель также поддержала предложение о наделении единого органа федеральной власти полномочиями по выработке семейной политики, предложив распространить его влияние и на семьи мигрантов.
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лилия гумерова, общество
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова
предложила создать в России единую систему учета, базу данных по детям мигрантов.
"По данным Минпросвещения, около 140 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах", - сказала Гумерова в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Вместе с тем, добавила она, эти данные от разных ведомств отличаются.
"Предлагаем создать единую систему учета детей мигрантов, единую базу данных, сколько детей въехало в РФ, сколько осталось, необходимые меры социальной заботы со стороны государства", - сказала парламентарий.
Она также полагает, что нужна комплексная оценка по подготовке таких детей, владению русским языком.
Законодатель также поддержала предложение о наделении единого органа федеральной власти полномочиями по выработке семейной политики, предложив распространить его влияние и на семьи мигрантов.