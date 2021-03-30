https://ria.ru/20210330/migranty-1603467228.html

В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов

В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов

Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета, базу данных по детям мигрантов. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:15

2021-03-30T15:15

2021-03-30T15:15

лилия гумерова

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова предложила создать в России единую систему учета, базу данных по детям мигрантов.Вместе с тем, добавила она, эти данные от разных ведомств отличаются.Она также полагает, что нужна комплексная оценка по подготовке таких детей, владению русским языком.Законодатель также поддержала предложение о наделении единого органа федеральной власти полномочиями по выработке семейной политики, предложив распространить его влияние и на семьи мигрантов.

https://ria.ru/20210330/migranty-1603465944.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лилия гумерова, общество