https://ria.ru/20210330/menyu-1603468477.html

Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню

Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню

В школьном меню нужно минимизировать количество рафинированного сахара и по возможности заменять его аналогами, а также использовать альтернативное молоко и... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:21

2021-03-30T15:21

2021-03-30T15:21

владимир попов

воз

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В школьном меню нужно минимизировать количество рафинированного сахара и по возможности заменять его аналогами, а также использовать альтернативное молоко и исключить дешевое масло для приготовления еды, заявили эксперты в ходе круглого стола "Здоровое питание - детям".Она отметила, что нужно привести потребление сахара в школах хотя бы к нормам ВОЗ, а в случаях, когда это возможно, заменять натуральными безопасными альтернативами, такими как сахарозаменитель эритритол, сироп цикория или органический кокосовый сахар.Как отметил нутрициолог, специалист интегративной медицины Владимир Попов, по данным статистики, 48% россиян склонны к непереносимости лактозы с рождения.Нечаева, в свою очередь, напомнила, что есть большое количество отечественных производителей альтернативного молока.Также эксперты обратили внимание на масло, которое используется для приготовления еды в школах и детских садах.По его словам, нагретые растительные масла склонны к окислению, это провоцирует окислительный процесс, который повреждает клетки и приводит к болезням.Она призвала исключить или минимизировать в школьном питании продукты, которые содержат антибиотики и гормоны роста.По ее словам, для реализации этих инициатив потребуется серьезный пересмотр действующих СанПиН.Экс

https://ria.ru/20210315/pitanie-1601194487.html

https://ria.ru/20201201/pitanie-1587251681.html

https://ria.ru/20201027/pitanie-1581760102.html

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владимир попов, воз, общество