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Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню
Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню
В школьном меню нужно минимизировать количество рафинированного сахара и по возможности заменять его аналогами, а также использовать альтернативное молоко и... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:21
2021-03-30T15:21
владимир попов
воз
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В школьном меню нужно минимизировать количество рафинированного сахара и по возможности заменять его аналогами, а также использовать альтернативное молоко и исключить дешевое масло для приготовления еды, заявили эксперты в ходе круглого стола "Здоровое питание - детям".Она отметила, что нужно привести потребление сахара в школах хотя бы к нормам ВОЗ, а в случаях, когда это возможно, заменять натуральными безопасными альтернативами, такими как сахарозаменитель эритритол, сироп цикория или органический кокосовый сахар.Как отметил нутрициолог, специалист интегративной медицины Владимир Попов, по данным статистики, 48% россиян склонны к непереносимости лактозы с рождения.Нечаева, в свою очередь, напомнила, что есть большое количество отечественных производителей альтернативного молока.Также эксперты обратили внимание на масло, которое используется для приготовления еды в школах и детских садах.По его словам, нагретые растительные масла склонны к окислению, это провоцирует окислительный процесс, который повреждает клетки и приводит к болезням.Она призвала исключить или минимизировать в школьном питании продукты, которые содержат антибиотики и гормоны роста.По ее словам, для реализации этих инициатив потребуется серьезный пересмотр действующих СанПиН.Экс
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владимир попов, воз, общество

Эксперты рассказали, чего не хватает в школьном меню

15:21 30.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в школьной столовой
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В школьном меню нужно минимизировать количество рафинированного сахара и по возможности заменять его аналогами, а также использовать альтернативное молоко и исключить дешевое масло для приготовления еды, заявили эксперты в ходе круглого стола "Здоровое питание - детям".
"Предлагаем серьезно снизить потребление рафинированного, так называемого белого сахара в школах. По рекомендации ВОЗ, норма для ребенка, подростка составляет порядка 20 граммов белого сахара в день, российский ребенок в день потребляет около 150 граммов сахара. Избыточное его потребление ведет к ожирению, диабету, атеросклерозу, нейропатии. Употребление активное сахара значительно снижает умственное и физическое развитие ребенка", - заявила руководитель общественного проекта "Здоровое питание - детям" Елена Нечаева.
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Она отметила, что нужно привести потребление сахара в школах хотя бы к нормам ВОЗ, а в случаях, когда это возможно, заменять натуральными безопасными альтернативами, такими как сахарозаменитель эритритол, сироп цикория или органический кокосовый сахар.
Как отметил нутрициолог, специалист интегративной медицины Владимир Попов, по данным статистики, 48% россиян склонны к непереносимости лактозы с рождения.
"А у нас до сих пор нет растительной альтернативы в образовательных учреждениях, хотя и рисовое, и гречневое, и миндальное, и даже кокосовое молоко давно в открытом доступе. Непереносимость лактозы, в свою очередь, ведет к целому списку аутоиммунных заболеваний, к поражению щитовидной железы, кишечника и суставов", - сказал он.
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Нечаева, в свою очередь, напомнила, что есть большое количество отечественных производителей альтернативного молока.
Также эксперты обратили внимание на масло, которое используется для приготовления еды в школах и детских садах.
"Как долго будут наши дети питаться едой, которая была пожарена на подсолнечном масле, которое хранилось в пластиковой бутылке?" , - задался вопросом Попов.
По его словам, нагретые растительные масла склонны к окислению, это провоцирует окислительный процесс, который повреждает клетки и приводит к болезням.
"Необходим уход от дешевого масла, на котором готовят еду в школах и детсадах, сейчас это либо маргарин, либо рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, которое при вторичном использовании и нагревании выделяет жиры и канцерогены. Это можно было бы заменить на топленое масло, оливковое масло. Да, это дороже, но я считаю, что неправильно экономить на здоровье детей, в будущем мы потратим гораздо больше на лечение этих детей и тех взрослых, которые из них вырастут", - сказала Нечаева.
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Она призвала исключить или минимизировать в школьном питании продукты, которые содержат антибиотики и гормоны роста.
"Половое созревание у девочек по статистике ускорилось и сдвинулось в район 10-11 лет, большая заслуга в этом бройлерной курицы, которая просто напичкана гормонами роста. Также при выращивании курицы и свинины активно используются антибиотики, с употреблением такого мяса наши дети получают антибиотики, с постоянным употреблением у них развивается резистентность к этим антибиотикам, в случае какой-то серьезной болезни, врачи уже не смогут использовать их для лечения", - подчеркнула Нечаева.
По ее словам, для реализации этих инициатив потребуется серьезный пересмотр действующих СанПиН.Экс
 
Владимир ПоповВОЗОбщество
 
 
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