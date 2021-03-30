https://ria.ru/20210330/mandala-1603502194.html

В Петербурге покажут связанный с Екатериной II буддийский символ

В Петербурге покажут связанный с Екатериной II буддийский символ

В дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге впервые после годичного перерыва из-за пандемии началось создание песочной мандалы (священного изображения) буддийского... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:54

2021-03-30T17:54

2021-03-30T17:54

религия и мировоззрение

средняя азия

буда бадмаев

земля

елизавета петровна (императрица)

тибет

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В дацане Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге впервые после годичного перерыва из-за пандемии началось создание песочной мандалы (священного изображения) буддийского божества Белая Тара, исцеляющего, как принято считать, от разнообразных болезней, священное мероприятие будет сопровождаться программой ритуалов и лекций, сообщил РИА Новости настоятель дацана Буда Бадмаев."Сегодня наши ламы начали построение песочной мандалы Белой Тары. Белая Тара связана с долголетием, с излечением болезней, она является у буддистов божеством долгой жизни. Она воплощает в себе и много других благих качеств", - рассказал Бадмаев.По его словам, Белая Тара связана с именами двух русских императриц – Елизаветы Петровны, которая "разрешила буддизм на территории России", и Екатерины II, утвердившей своим указом пост главы буддийской общины России – Пандитo-хамбо-ламы."Поэтому считается, что руководители государства очень сильно связаны с Белой Тарой. И когда мы молимся этой богине, мы желаем долгой жизни руководителям государства. Мандалу будут строить неделю, а 11 апреля она будет разрушена: Белая Тара приехала к нам в гости, мы ее почетно встретили и попросили, чтобы она здесь осуществила свои функции божества, а потом она возвращается в свою обитель", - пояснил собеседник агентства.Он отметил, что для достижения максимальной пользы и осознанного участия практикующих в период возведения мандалы ламы дацана будут проводить дополнительные ритуалы и сопровождать процесс разъяснительными лекциями.Мандала - модель ВселеннойМандала представляет собой разноцветный ритуальный рисунок, в котором каждый узор, каждый цвет имеет значение. В ритуальных целях мандалу создают из песка, это последовательный процесс со своими тонкостями и обрядами, совершать который позволено только монахам — людям, отрекшимся от всего мирского ради блага живущих на Земле существ. Буддисты верят, что песок, из которого возводится мандала, обладает целебными свойствами.Никто не знает, как появилась мандала. По одной из версий, ее придумали арии — легендарный и загадочный народ, пришедший в Индию из Средней Азии во втором тысячелетии до нашей эры. Они составили знаменитые "Веды", а также ввели кастовую систему, существующую в Индии по сей день. Как полагают некоторые ученые, арийские жрецы — брахманы — во время обрядов строили нечто вроде "жилища богов", это и стало прообразом мандалы.Другая легенда гласит, что первую мандалу построил в VIII веке один из основателей тибетского буддизма Падмасамбхава, известный еще под именем Гуру Ринпоче. Тогда же оформился и ее графический канон: круги и квадраты, вписываемые друг в друга. Все вместе они символизируют Вселенную. В России сейчас священное изображение формируют аутентичным способом, пришедшим из Тибета.Белый цвет для мандалы — базовый. В качестве основных цветов также используют красный, зеленый и синий. Все четыре цвета символизируют стихии, которые, согласно буддийскому учению, являются основой мироздания: земля, огонь, вода и воздух. Поэтому в целом мандала представляет собой художественную модель Вселенной.Мандала просветленного божества живет ровно тот период, который длится сам ритуал. Ее нельзя оставлять как экспонат, временное существование отвечает главному назначению — служить основой для практики медитации. Как только практика завершена, мандала должна быть разрушена, а перед этим присутствующее в ней божество "провожается в свою обитель". Церемония разрушения мандалы также несет смысл одного из важнейших постулатов буддизма — идею о непостоянстве всего сущего.

https://ria.ru/20210330/potentsial-1603414446.html

https://ria.ru/20190615/1555588130.html

средняя азия

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тибет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

средняя азия, буда бадмаев, земля, елизавета петровна (императрица), тибет