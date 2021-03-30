https://ria.ru/20210330/luna-1603452664.html

Ученый рассказал, какой должна быть безопасная лунная станция

Ученый рассказал, какой должна быть безопасная лунная станция

Условия на Луне слишком суровы для безопасного пребывания там человека и его эффективной работы, поэтому лунная база должна представлять собой фактически новую... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:10

2021-03-30T14:10

2021-03-30T14:10

хочу стать космонавтом

луна

виктор хартов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/139945/37/1399453761_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_7b1c8e8083690fc39861912199f5c82f.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Условия на Луне слишком суровы для безопасного пребывания там человека и его эффективной работы, поэтому лунная база должна представлять собой фактически новую Международную космическую станцию, построенную на грунте, считает генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам, заместитель гендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Виктор Хартов."Чтобы решить все эти задачи (обеспечения безопасных условий работы экипажа - ред.), это практически нужно сделать МКС, который будет лежать на реголите в нужной зоне с точки зрения функционала", - сказал он на Королёвских чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана.По словам учёного, в месте посадки пилотируемого корабля на Луне должен быть робототехническими средствами оборудован плацдарм. Необходим жилой модуль с комфортной средой, грузовой посадочный аппарат с расходными материалами и оборудованием. Чтобы перемещать грузы по Луне, космонавтам понадобится тяжёлый ровер - луноход нового поколения. Фактически он должен представлять собой "роботизированный лунный электромобиль, который заряжается от энергетического модуля", заметил Хартов.Этот же энергетический модуль понадобится для того, чтобы пережить лунную ночь, которая длится 14 суток и сопровождается понижением температуры до минус 170 градусов по Цельсию."Альтернатива - тепловые изотопные блоки. Но запасы плутония-238 ограничены, стоимость велика. А вот напланетный ядерный источник с беспроводной передачей энергии - это перспективно, советские заделы до сих пор актуальны", - предложил Хартов несколько вариантов решения проблемы с энергетикой на Луне.Он также привёл и экзотический вариант - полностью исключить ночь в зоне плацдарма, развесив там зеркала.Кроме того, для информирования общественности о лунных миссиях, оттуда придётся вести репортажи с разрешением не ниже 4К, уверен ученый. Для этого необходимо наладить на плацдарме мобильную связь уровня 4g или 5g и постоянную связь на лунной базовой станции с землёй со скоростью передачи в сотни мегабайт, пояснил он.

https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html

https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html

https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, виктор хартов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука