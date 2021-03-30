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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210330/luna-1603452664.html
Ученый рассказал, какой должна быть безопасная лунная станция
Ученый рассказал, какой должна быть безопасная лунная станция
Условия на Луне слишком суровы для безопасного пребывания там человека и его эффективной работы, поэтому лунная база должна представлять собой фактически новую... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:10
2021-03-30T14:10
хочу стать космонавтом
луна
виктор хартов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Условия на Луне слишком суровы для безопасного пребывания там человека и его эффективной работы, поэтому лунная база должна представлять собой фактически новую Международную космическую станцию, построенную на грунте, считает генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам, заместитель гендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Виктор Хартов."Чтобы решить все эти задачи (обеспечения безопасных условий работы экипажа - ред.), это практически нужно сделать МКС, который будет лежать на реголите в нужной зоне с точки зрения функционала", - сказал он на Королёвских чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана.По словам учёного, в месте посадки пилотируемого корабля на Луне должен быть робототехническими средствами оборудован плацдарм. Необходим жилой модуль с комфортной средой, грузовой посадочный аппарат с расходными материалами и оборудованием. Чтобы перемещать грузы по Луне, космонавтам понадобится тяжёлый ровер - луноход нового поколения. Фактически он должен представлять собой "роботизированный лунный электромобиль, который заряжается от энергетического модуля", заметил Хартов.Этот же энергетический модуль понадобится для того, чтобы пережить лунную ночь, которая длится 14 суток и сопровождается понижением температуры до минус 170 градусов по Цельсию."Альтернатива - тепловые изотопные блоки. Но запасы плутония-238 ограничены, стоимость велика. А вот напланетный ядерный источник с беспроводной передачей энергии - это перспективно, советские заделы до сих пор актуальны", - предложил Хартов несколько вариантов решения проблемы с энергетикой на Луне.Он также привёл и экзотический вариант - полностью исключить ночь в зоне плацдарма, развесив там зеркала.Кроме того, для информирования общественности о лунных миссиях, оттуда придётся вести репортажи с разрешением не ниже 4К, уверен ученый. Для этого необходимо наладить на плацдарме мобильную связь уровня 4g или 5g и постоянную связь на лунной базовой станции с землёй со скоростью передачи в сотни мегабайт, пояснил он.
https://ria.ru/20210322/luna-1602383217.html
https://ria.ru/20210218/luna-1597980951.html
https://ria.ru/20201216/luna-1589276003.html
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луна, виктор хартов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Ученый рассказал, какой должна быть безопасная лунная станция

14:10 30.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРастущая луна в небе над Москвой
Растущая луна в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Условия на Луне слишком суровы для безопасного пребывания там человека и его эффективной работы, поэтому лунная база должна представлять собой фактически новую Международную космическую станцию, построенную на грунте, считает генконструктор по автоматическим космическим системам и комплексам, заместитель гендиректора головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Виктор Хартов.
"Чтобы решить все эти задачи (обеспечения безопасных условий работы экипажа - ред.), это практически нужно сделать МКС, который будет лежать на реголите в нужной зоне с точки зрения функционала", - сказал он на Королёвских чтениях по космонавтике в МГТУ имени Баумана.
Концепция лунной базы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:45Наука
Отношения космического масштаба. Россия и Китай построят базу на Луне
По словам учёного, в месте посадки пилотируемого корабля на Луне должен быть робототехническими средствами оборудован плацдарм. Необходим жилой модуль с комфортной средой, грузовой посадочный аппарат с расходными материалами и оборудованием. Чтобы перемещать грузы по Луне, космонавтам понадобится тяжёлый ровер - луноход нового поколения. Фактически он должен представлять собой "роботизированный лунный электромобиль, который заряжается от энергетического модуля", заметил Хартов.
Этот же энергетический модуль понадобится для того, чтобы пережить лунную ночь, которая длится 14 суток и сопровождается понижением температуры до минус 170 градусов по Цельсию.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:06Хочу стать космонавтом
Генконструктор раскрыл детали полета российских космонавтов на Луну
"Альтернатива - тепловые изотопные блоки. Но запасы плутония-238 ограничены, стоимость велика. А вот напланетный ядерный источник с беспроводной передачей энергии - это перспективно, советские заделы до сих пор актуальны", - предложил Хартов несколько вариантов решения проблемы с энергетикой на Луне.
Он также привёл и экзотический вариант - полностью исключить ночь в зоне плацдарма, развесив там зеркала.
Кроме того, для информирования общественности о лунных миссиях, оттуда придётся вести репортажи с разрешением не ниже 4К, уверен ученый. Для этого необходимо наладить на плацдарме мобильную связь уровня 4g или 5g и постоянную связь на лунной базовой станции с землёй со скоростью передачи в сотни мегабайт, пояснил он.
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Хочу стать космонавтомЛунаВиктор ХартовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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