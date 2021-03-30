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Врач дал рецепт от лени
Врач дал рецепт от лени
Причины человеческой лени могут быть связаны не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Какие глубинные установки и искажения в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T02:11
2021-03-30T10:35
евгений фомин
россия
здоровье
психиатрия
общество
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Причины человеческой лени могут быть связаны не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Какие глубинные установки и искажения в восприятии действительности ведут к лени, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.По его словам, лень — это прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин."Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации", — объяснил психиатр.
https://ria.ru/20210106/koronavirus-1592108316.html
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евгений фомин, россия, здоровье, психиатрия, общество

Врач дал рецепт от лени

02:11 30.03.2021 (обновлено: 10:35 30.03.2021)
 
© Depositphotos / Olga Yastremska Ленивый человек
Ленивый человек - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / Olga Yastremska
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Причины человеческой лени могут быть связаны не только с обычной физической усталостью, но и с ментальными проблемами. Какие глубинные установки и искажения в восприятии действительности ведут к лени, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
По его словам, лень — это прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

"Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу", — сказал психиатр.

Он перечислил несколько способов избавиться от лени. Первый из них очень прост: куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть. Второй — обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.
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Третий способ — разобраться в ситуации с помощью психотерапевта, коуча или психолога. Последний вариант лучше всего подойдет для тех случаев, когда человек оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, отметил Фомин.
"Это нужно, если человек начал неверно оценивать ситуацию в силу неких глубинных установок, то есть если человек начал думать, что не справится с ситуацией, и у него стали появляться идеи катастрофизации", — объяснил психиатр.
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