https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html

Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев

Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила россиян о распространенных ошибках в содержании... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T21:30

2021-03-30T21:30

2021-03-30T23:10

россия

кошки

домашние животные

животные

общество

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила россиян о распространенных ошибках в содержании кошек, которые в ряде случаев могут привести к гибели питомца.В частности, по словам эксперта, кошек не следует выгуливать на улице."Гулять ей (кошке. — Прим. ред.) на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. <…> Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет", — подчеркнула она.Шевченко напомнила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что делает их способными "вывернуться" из ошейника и сбежать от хозяев.Кроме того, специалист посоветовала владельцам кошек не перевозить животных в автомобилях без специальной переноски. По ее словам, зачастую питомцы пугаются громких звуков и внезапной смены обстановки.

https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603333708.html

https://ria.ru/20210321/koshki-1602170419.html

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россия, кошки, домашние животные, животные, общество