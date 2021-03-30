Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/koshki-1603536003.html
Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев
Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев
Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила россиян о распространенных ошибках в содержании... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T21:30
2021-03-30T23:10
россия
кошки
домашние животные
животные
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150774/67/1507746721_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_24c62cd045245b73f1158f3af2e43664.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила россиян о распространенных ошибках в содержании кошек, которые в ряде случаев могут привести к гибели питомца.В частности, по словам эксперта, кошек не следует выгуливать на улице."Гулять ей (кошке. — Прим. ред.) на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. &lt;…&gt; Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет", — подчеркнула она.Шевченко напомнила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что делает их способными "вывернуться" из ошейника и сбежать от хозяев.Кроме того, специалист посоветовала владельцам кошек не перевозить животных в автомобилях без специальной переноски. По ее словам, зачастую питомцы пугаются громких звуков и внезапной смены обстановки.
https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603333708.html
https://ria.ru/20210321/koshki-1602170419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150774/67/1507746721_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_f163ea280b5a11087dd8469e7c327960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кошки, домашние животные, животные, общество

Названа смертельная для домашних животных ошибка хозяев

21:30 30.03.2021 (обновлено: 23:10 30.03.2021)
 
© Depositphotos / OkКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / Ok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с телеканалом "Звезда" предупредила россиян о распространенных ошибках в содержании кошек, которые в ряде случаев могут привести к гибели питомца.
В частности, по словам эксперта, кошек не следует выгуливать на улице.
Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 17:08
В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных
"Гулять ей (кошке. — Прим. ред.) на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. <…> Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет", — подчеркнула она.
Шевченко напомнила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что делает их способными "вывернуться" из ошейника и сбежать от хозяев.
Кроме того, специалист посоветовала владельцам кошек не перевозить животных в автомобилях без специальной переноски. По ее словам, зачастую питомцы пугаются громких звуков и внезапной смены обстановки.
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 06:46
Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности
 
Россиякошкидомашние животныеЖивотныеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Ученые оценили влияние вулканов на климат
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
Лента новостейМолния