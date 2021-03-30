https://ria.ru/20210330/kosachev-1603484151.html

В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая

В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T16:38

2021-03-30T16:38

2021-03-30T16:38

россия

жозеп боррель

совет федерации рф

евросоюз

константин косачев

китай

в мире

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он напомнил заявление европейского чиновника о том, что Китай и Россия сближаются, главы МИД стран провели переговоры в Китае. По итогам переговоров министры заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада и заявили о недопустимости вмешательства в суверенные дела других государств."А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали (Россию и Китай) прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран", - отметил Косачев.По его словам, именно это на самом деле и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме."Что позволено Юпитеру, не позволено быку?" - заключил политик.

https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

китай

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россия, жозеп боррель, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, китай, в мире