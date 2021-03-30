В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Чем дальше в лес, тем больше дров. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику", - написал сенатор в Facebook.
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Он напомнил заявление европейского чиновника о том, что Китай и Россия сближаются, главы МИД стран провели переговоры в Китае. По итогам переговоров министры заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада и заявили о недопустимости вмешательства в суверенные дела других государств.
"А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали (Россию и Китай) прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран", - отметил Косачев.
По его словам, именно это на самом деле и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме.
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку?" - заключил политик.