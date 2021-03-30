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В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая
В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T16:38
2021-03-30T16:38
россия
жозеп боррель
совет федерации рф
евросоюз
константин косачев
китай
в мире
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он напомнил заявление европейского чиновника о том, что Китай и Россия сближаются, главы МИД стран провели переговоры в Китае. По итогам переговоров министры заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада и заявили о недопустимости вмешательства в суверенные дела других государств."А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали (Россию и Китай) прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран", - отметил Косачев.По его словам, именно это на самом деле и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме."Что позволено Юпитеру, не позволено быку?" - заключил политик.
https://ria.ru/20210323/diplomatiya-1602378042.html
https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html
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россия, жозеп боррель, совет федерации рф, евросоюз, константин косачев, китай, в мире

В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая

16:38 30.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику сближением РФ и КНР, хотя страны союза также согласовывают свои позиции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Чем дальше в лес, тем больше дров. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещённую публику", - написал сенатор в Facebook.

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Он напомнил заявление европейского чиновника о том, что Китай и Россия сближаются, главы МИД стран провели переговоры в Китае. По итогам переговоров министры заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада и заявили о недопустимости вмешательства в суверенные дела других государств.
"А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали (Россию и Китай) прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран", - отметил Косачев.
По его словам, именно это на самом деле и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме.
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку?" - заключил политик.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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РоссияЖозеп БоррельСовет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевКитайВ мире
 
 
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