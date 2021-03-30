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В Петербурге не исключили вероятность третьей волны коронавируса

В Петербурге не исключили вероятность третьей волны коронавируса

В Санкт-Петербурге не исключается вероятность третьей волны COVID-19, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T23:41

2021-03-30T23:41

2021-03-30T23:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не исключается вероятность третьей волны COVID-19, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Как сообщается в материалах совета, снижение второй волны эпидемии в Петербурге замедлилось."Массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции важны для снижения распространения инфекции", - отмечается в материалах.Всего в Петербурге к настоящему времени привиты 368 057 человек, из них 274 342 полностью закончили цикл вакцинации. За весь период в город поступили 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 45 685 комплектов.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество