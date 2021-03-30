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В Петербурге не исключили вероятность третьей волны коронавируса
В Петербурге не исключили вероятность третьей волны коронавируса
В Санкт-Петербурге не исключается вероятность третьей волны COVID-19, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T23:41
2021-03-30T23:41
2021-03-30T23:41
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге не исключается вероятность третьей волны COVID-19, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Как сообщается в материалах совета, снижение второй волны эпидемии в Петербурге замедлилось."Массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции важны для снижения распространения инфекции", - отмечается в материалах.Всего в Петербурге к настоящему времени привиты 368 057 человек, из них 274 342 полностью закончили цикл вакцинации. За весь период в город поступили 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 45 685 комплектов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
не исключается вероятность третьей волны COVID-19, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Как сообщается в материалах совета, снижение второй волны эпидемии в Петербурге замедлилось.
"Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания. Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в странах Европы, появление новых штаммов вируса, а также весенний сезон, способствующий распространению воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны эпидемии не исключается", - говорится в материалах.
"Массовая вакцинация, применение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции важны для снижения распространения инфекции", - отмечается в материалах.
Всего в Петербурге к настоящему времени привиты 368 057 человек, из них 274 342 полностью закончили цикл вакцинации. За весь период в город поступили 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 45 685 комплектов.