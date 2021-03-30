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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529651.html
В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19
В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19
Соединенные Штаты и 13 других стран в совместном заявлении выразили "общую озабоченность" в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-30T20:23
2021-03-31T00:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
дания
норвегия
ухань
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и 13 других стран в совместном заявлении выразили "общую озабоченность" в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.В документе отмечается, что подписавшие его страны поддерживают прозрачное и независимое расследование происхождения нового коронавируса, в которое они не намерены вмешиваться или оказывать на него ненадлежащее воздействие.Как отмечается, помимо Соединенных Штатов, к данному заявлению присоединились Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной".Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html
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коронавирус covid-19, воз, дания, норвегия, ухань, сша, в мире

В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19

20:23 30.03.2021 (обновлено: 00:13 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоСитуация в Ухани, Китай
Ситуация в Ухани, Китай - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и 13 других стран в совместном заявлении выразили "общую озабоченность" в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

"Мы выражаем общую озабоченность по поводу недавнего исследования, проведенного ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы в целях выработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого механизма международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем", — сказано в заявлении, текст которого распространил Госдепартамент США.

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В документе отмечается, что подписавшие его страны поддерживают прозрачное и независимое расследование происхождения нового коронавируса, в которое они не намерены вмешиваться или оказывать на него ненадлежащее воздействие.

"В случае серьезной вспышки неизвестного патогена с пандемическим потенциалом быстрая независимая экспертная оценка имеет решающее значение для более эффективной подготовки наших людей, наших учреждений в сфере здравоохранения, нашей промышленности и наших правительств к более успешному реагированию на такую вспышку и предотвращение будущей пандемии", — указано в заявлении.

Как отмечается, помимо Соединенных Штатов, к данному заявлению присоединились Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.
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ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной".
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗДанияНорвегияУханьСШАВ мире
 
 
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