https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603529651.html

В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19

В 14 странах выразили озабоченность докладом ВОЗ о COVID-19

Соединенные Штаты и 13 других стран в совместном заявлении выразили "общую озабоченность" в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-30T20:23

2021-03-30T20:23

2021-03-31T00:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

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норвегия

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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и 13 других стран в совместном заявлении выразили "общую озабоченность" в связи с экспертным докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.В документе отмечается, что подписавшие его страны поддерживают прозрачное и независимое расследование происхождения нового коронавируса, в которое они не намерены вмешиваться или оказывать на него ненадлежащее воздействие.Как отмечается, помимо Соединенных Штатов, к данному заявлению присоединились Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Литва, Латвия, Норвегия, Южная Корея, Словения и Великобритания.ВОЗ во вторник опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной".Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html

https://ria.ru/20210329/rynok-1603360784.html

дания

норвегия

ухань

сша

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коронавирус covid-19, воз, дания, норвегия, ухань, сша, в мире