Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации

ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости.Огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, пока продолжался кризис в Суэцком канале, вызванный севшим на мель контейнервозом, в эти минуты с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. На данный момент прошло уже четыре контейнеровоза.В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
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4.7
96
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости.
Огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, пока продолжался кризис в Суэцком канале, вызванный севшим на мель контейнервозом, в эти минуты с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. На данный момент прошло уже четыре контейнеровоза.
В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.
Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.
Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
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