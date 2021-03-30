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Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации
Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации
Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:31
2021-03-30T13:31
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости.Огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, пока продолжался кризис в Суэцком канале, вызванный севшим на мель контейнервозом, в эти минуты с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. На данный момент прошло уже четыре контейнеровоза.В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации

13:31 30.03.2021
 
© РИА Новости / Махмуд Ахмед / Перейти в фотобанкКорабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Махмуд Ахмед
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Читать ria.ru в
ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости.
Огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, пока продолжался кризис в Суэцком канале, вызванный севшим на мель контейнервозом, в эти минуты с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. На данный момент прошло уже четыре контейнеровоза.
В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.
Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.
Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.
"Теперь мир может быть спокоен": Суэцкий канал открыли для движения
© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
© AP Photo / Suez Canal Authorit

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
© AP Photo / Mohamed Elshahed

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

Люди фотографируют контейнеровоз Ever Given, покидающий Суэцкий канал
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
© REUTERS / Suez Canal Authority

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала, сняли с мели
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© REUTERS / Maxar Technologies

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
© REUTERS / Suez Canal Authority

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Контейнеровоз Ever Given покидает акваторию Суэцкого канала
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале, начал движение к месту технического осмотра
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

Корабли, ждущие очереди на вход в Суэцкий канал
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в Суэцком канале
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
1 из 10

По Суэцкому каналу, который был заблокирован контейнеровозом Ever Given, возобновилась навигация.

© REUTERS / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
2 из 10

Ever Given преодолел узкую часть канала и вышел в озера, где его проверят и отправят в порт назначения.

© AP Photo / Suez Canal Authorit
3 из 10

На разгрузку канала уйдет еще несколько дней.

© AP Photo / Mohamed Elshahed
4 из 10

Более 40 судов ждут в Большом горьком озере в середине канала, на входах в очереди скопилось как минимум 300 судов.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 10

Операция по снятию севшего на мель 23 марта судна шла днем и ночью.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
6 из 10

Чтобы убрать контейнеровоз, из-под него извлекли 27 тысяч кубометров песка, а 15 буксиров тянули гиганта в море.

© REUTERS / Maxar Technologies
7 из 10

"Теперь мир может быть спокоен после возвращения ситуации к норме относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии", — отметил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

© REUTERS / Suez Canal Authority
8 из 10

Владелец Ever Given, японская компания Shohei Kisen, поблагодарила всех участников спасательной операции.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось, что канал после разблокировки будет работать круглосуточно для пропуска скопившихся судов.

© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в фотобанк
10 из 10

Египет намерен требовать от владельца контейнеровоза компенсацию из-за блокировки канала.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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