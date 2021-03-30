https://ria.ru/20210330/kanal-1603443163.html

Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации

Первые суда прошли русло Суэцкого канала после возобновления навигации

Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:31

2021-03-30T13:31

2021-03-30T13:31

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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ИСМАИЛИЯ (Египет), 30 мар – РИА Новости. Первые после возобновления навигации на Суэцком канале корабли успешно прошли русло канала, передает корреспондент РИА Новости.Огромные контейнеровозы, ждавшие своей очереди шесть дней, пока продолжался кризис в Суэцком канале, вызванный севшим на мель контейнервозом, в эти минуты с севера, со стороны Средиземного моря, входят в озеро Тимсах, расположенное рядом с египетским городом Исмаилия. Временной интервал между кораблями составляет около 10 минут. На данный момент прошло уже четыре контейнеровоза.В самой Исмаилии в эти минуты находится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он посещает Центр морского моделирования и подготовки Администрации Суэцкого канала. Ожидается, что он также выступит перед журналистами.Ранее стало известно, что Суэцкий канал уже покинули 37 кораблей, ожидавших своей очереди в Горьком озере, недалеко от севшего на мель панамского контейнеровоза. К утру с севера и юга в канал вошли не менее 66 кораблей.Канал работает круглосуточно для устранения пробки из грузовых судов. На вечер понедельника в ней находились не менее 422 кораблей, глава администрации канала Усама Рабиа заявлял, что на ее устранение понадобится до трех с половиной суток.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели, с 18.00 (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

суэцкий канал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-30T13:31 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире