https://ria.ru/20210330/indoneziya-1603428807.html

В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников

В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников

В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:40

2021-03-30T13:40

2021-03-30T13:40

туризм

коронавирус covid-19

туризм

бали (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

ява (остров)

джакарта

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152528/84/1525288488_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_66fd12a7f1ffbbb5dbab3af9030e063a.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа Мада (Universitas Gadjah Mada), сообщает АТОР.Он действует по принципу алкотестера и с точностью не менее 93 процентов показывает наличие коронавируса в выдыхаемом человеком воздухе.По сообщению разработчиков, анализ способен обнаруживать вирус в организме человека спустя 48 часов после заражения. Весь процесс тестирования занимает три минуты.Чтобы повысить точность результатов, в течение 30 минут перед исследованием GeNose пассажирам не рекомендуется курить, есть и пить (можно только простую воду). Во время прохождения теста испытуемые должны быть в масках, как того требуют антиковидные протоколы.Цена теста около двух долларов США. По заявлению правительства Индонезии, с апреля путешественники смогут выбрать его для посадки в самолет или на паром при путешествии на острова Бали и Ява, а также при перелете в другие регионы страны, междугородних или морских поездках. Возможность предъявления для посадки на рейс тестов ПЦР или на антигены также сохраняется.По оценке властей Бали, новый экспресс-тест в силу его бюджетности привлечет на остров больше внутренних туристов, а также будет популярен у иностранцев, которые полетят на остров, например, из Джакарты. Также исследование будет доступно для путешественников, которые с Бали отправятся в поездку в другие регионы страны.Для международных перелетов индонезийскую новинку пока использовать нельзя. В перспективе, если откроются туристические коридоры между Бали и другими странами, результаты теста могут по согласованию приниматься и иностранными перевозчиками.

https://ria.ru/20210326/bali-1602964472.html

бали (остров)

ява (остров)

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), ява (остров), джакарта, индонезия