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Туризм
https://ria.ru/20210330/indoneziya-1603428807.html
В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников
В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников
В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T13:40
2021-03-30T13:40
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бали (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
ява (остров)
джакарта
индонезия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа Мада (Universitas Gadjah Mada), сообщает АТОР.Он действует по принципу алкотестера и с точностью не менее 93 процентов показывает наличие коронавируса в выдыхаемом человеком воздухе.По сообщению разработчиков, анализ способен обнаруживать вирус в организме человека спустя 48 часов после заражения. Весь процесс тестирования занимает три минуты.Чтобы повысить точность результатов, в течение 30 минут перед исследованием GeNose пассажирам не рекомендуется курить, есть и пить (можно только простую воду). Во время прохождения теста испытуемые должны быть в масках, как того требуют антиковидные протоколы.Цена теста около двух долларов США. По заявлению правительства Индонезии, с апреля путешественники смогут выбрать его для посадки в самолет или на паром при путешествии на острова Бали и Ява, а также при перелете в другие регионы страны, междугородних или морских поездках. Возможность предъявления для посадки на рейс тестов ПЦР или на антигены также сохраняется.По оценке властей Бали, новый экспресс-тест в силу его бюджетности привлечет на остров больше внутренних туристов, а также будет популярен у иностранцев, которые полетят на остров, например, из Джакарты. Также исследование будет доступно для путешественников, которые с Бали отправятся в поездку в другие регионы страны.Для международных перелетов индонезийскую новинку пока использовать нельзя. В перспективе, если откроются туристические коридоры между Бали и другими странами, результаты теста могут по согласованию приниматься и иностранными перевозчиками.
https://ria.ru/20210326/bali-1602964472.html
бали (остров)
ява (остров)
джакарта
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коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), ява (остров), джакарта, индонезия

В Индонезии вводят новый тест на COVID-19 для путешественников

13:40 30.03.2021
 
© Depositphotos / mihtianderОстров Бали, Индонезия
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Depositphotos / mihtiander
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Индонезии с 1 апреля для внутренних путешествий вводится новый вариант проверки пассажиров: это дыхательный тест GeNose, разработанный университетом Гаджа Мада (Universitas Gadjah Mada), сообщает АТОР.
Он действует по принципу алкотестера и с точностью не менее 93 процентов показывает наличие коронавируса в выдыхаемом человеком воздухе.
По сообщению разработчиков, анализ способен обнаруживать вирус в организме человека спустя 48 часов после заражения. Весь процесс тестирования занимает три минуты.
Чтобы повысить точность результатов, в течение 30 минут перед исследованием GeNose пассажирам не рекомендуется курить, есть и пить (можно только простую воду). Во время прохождения теста испытуемые должны быть в масках, как того требуют антиковидные протоколы.
Цена теста около двух долларов США. По заявлению правительства Индонезии, с апреля путешественники смогут выбрать его для посадки в самолет или на паром при путешествии на острова Бали и Ява, а также при перелете в другие регионы страны, междугородних или морских поездках. Возможность предъявления для посадки на рейс тестов ПЦР или на антигены также сохраняется.
По оценке властей Бали, новый экспресс-тест в силу его бюджетности привлечет на остров больше внутренних туристов, а также будет популярен у иностранцев, которые полетят на остров, например, из Джакарты. Также исследование будет доступно для путешественников, которые с Бали отправятся в поездку в другие регионы страны.
Для международных перелетов индонезийскую новинку пока использовать нельзя. В перспективе, если откроются туристические коридоры между Бали и другими странами, результаты теста могут по согласованию приниматься и иностранными перевозчиками.
Девушка на пляже на Бали - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Названы страны, жители которых смогут приехать на Бали
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмБали (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Ява (остров)ДжакартаИндонезия
 
 
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