СК возбудил еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане

КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Родственники погибшего при обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер из-за злоупотребления алкоголем и угроз уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, указывая, что в связи с произошедшим возбуждены еще два уголовных дела.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шесть пострадали. Во вторник пострадавшая женщина скончалась в больнице."На месте происшествия скончался 87-летний мужчина… По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что по факту происшествия возбуждено еще два уголовных дела: по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Уголовные дела соединены в одно производство.В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме.
КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Родственники погибшего при обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер из-за злоупотребления алкоголем и угроз уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, указывая, что в связи с произошедшим возбуждены еще два уголовных дела.
По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шесть пострадали. Во вторник пострадавшая женщина скончалась в больнице.
"На месте происшествия скончался 87-летний мужчина… По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.
Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
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Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
Как стало известно, погибший при обрушении мужчина злоупотреблял алкоголем и угрожал уничтожить квартиру. В день трагедии родные отвезли его в психоневрологический диспансер, но в госпитализации им отказали.
Ведомство отмечает, что по факту происшествия возбуждено еще два уголовных дела: по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Уголовные дела соединены в одно производство.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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