https://ria.ru/20210330/delo-1603414762.html

СК возбудил еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане

СК возбудил еще два уголовных дела после обрушения квартир в Татарстане

Родственники погибшего при обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер из-за... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T11:12

2021-03-30T11:12

2021-03-30T12:38

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Родственники погибшего при обрушении нескольких квартир в жилом доме в Зеленодольске в день трагедии доставили его в психоневрологический диспансер из-за злоупотребления алкоголем и угроз уничтожить квартиру, но сотрудники диспансера отказали в госпитализации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану, указывая, что в связи с произошедшим возбуждены еще два уголовных дела.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб на месте, шесть пострадали. Во вторник пострадавшая женщина скончалась в больнице."На месте происшествия скончался 87-летний мужчина… По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что по факту происшествия возбуждено еще два уголовных дела: по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "халатность". Ранее было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Уголовные дела соединены в одно производство.В настоящее время проведен осмотр места происшествия. С целью установления причин назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210330/chs-1603384162.html

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

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Спасательные работы на месте взрыва газа в Татарстане Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме. 2021-03-30T11:12 true PT1M00S

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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, зеленодольск, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия