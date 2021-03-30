https://ria.ru/20210330/chs-1603384162.html

В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома

В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме, сообщил начальник... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T02:37

2021-03-30T02:37

2021-03-30T12:37

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

россия

зеленодольск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

зеленодольский район

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Зеленодольске после взрыва газа и обрушения нескольких квартир в жилом доме, сообщил начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин."Вводим режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в районе, городе. Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение", - сказал Хабибуллин журналистам.Он уточнил, что данный режим вводится с сегодняшнего дня до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома.Глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев добавил, что во вторник дом должны обследовать представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и госстройнадзора, только после их заключения будет принято решение, можно ли возвращаться жильцам домой и когда.По данным ГУМЧС России по Татарстану, вечером 29 марта поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Ленина, 39А, в Зеленодольске. Открытого горения не последовало. По предварительной информации, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной – на восьмом этаже. Один человек погиб, семеро пострадали.Следственное управление СК России по Татарстану в качестве основной версии ЧП рассматривает утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование дела.

https://ria.ru/20210330/vzryvy-1603382911.html

россия

зеленодольск

зеленодольский район

казань

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