Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/basyuk-1603460031.html
Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения
Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:44
2021-03-30T14:49
социальный навигатор
сн_образование
россия
виктор басюк
михаил мишустин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578000041_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_24fa8e08a3bf73f6c8d28123a7f3ec95.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Басюк покинет свой пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
https://ria.ru/20210322/kontrolnaya-1602312798.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578000041_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a13807990dbad5a47ac98cda327aed4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, виктор басюк, михаил мишустин, политика

Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения

14:44 30.03.2021 (обновлено: 14:49 30.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк
Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе", - говорится в документе.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во время пресс-конференции Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала. - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 14:08
Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Басюк покинет свой пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияВиктор БасюкМихаил МишустинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28В Приморье выпустили в лес увязавшегося за людьми медвежонка
04:11Психофизиолог рассказал о влиянии смартфона на мозг
04:07В Гидрометцентре рассказали, где еще можно покататься на горных лыжах
03:34Жертва скопинского маньяка рассказала об угрозе от своего мучителя
03:33Вильфанд предупредил о весенних заморозках в Европейской России
03:30Диетолог порекомендовала чаще готовить дома, а не заказывать готовую еду
03:26ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий
03:17Историк рассказал, что привело НАТО к границам России
03:12Эксперты рассказали, насколько подорожал кофе навынос за год
03:05В СФ предложили штрафовать людей, выбрасывающих собак на улицу
03:00Быстрее, практичнее, безопаснее: придуман новый способ зажигания топлива
02:38Мадуро обвинил Запад в "атаке зависти" на российскую вакцину
02:34Мадуро оценил успехи заседания межправкомиссии с вице-премьером Борисовым
02:23Названы самые плохие финансовые стратегии для инвесторов
02:23При взрыве гранаты в Дамаске погиб мужчина
02:15Врач-лор назвал последствия потери обоняния из-за COVID-19
02:09Первый зампостпреда России при ООН пожаловался на "вакцинную дипломатию"
02:03Дачников предупредили о новом штрафе
01:44Politico: "российские хакеры" украли тысячи электронных писем госдепа
01:28Эксперт объяснил, как узнать о воровстве вашего Wi-Fi
Лента новостейМолния