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Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения
Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:44
2021-03-30T14:44
2021-03-30T14:49
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Басюк покинет свой пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
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