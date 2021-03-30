https://ria.ru/20210330/basyuk-1603460031.html

Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения

Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:44

2021-03-30T14:44

2021-03-30T14:49

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка с должности замглавы Минпросвещения по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Басюк покинет свой пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

https://ria.ru/20210322/kontrolnaya-1602312798.html

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