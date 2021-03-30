https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html

"Покорно передам власть". Кто возглавит Армению после отставки Пашиняна

"Покорно передам власть". Кто возглавит Армению после отставки Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к отставке. Заявление напишет в апреле и тем самым даст старт кампании по внеочередным выборам в парламент. Пока его РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:00

2021-03-30T08:09

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к отставке. Заявление напишет в апреле и тем самым даст старт кампании по внеочередным выборам в парламент. Пока его сторонники и оппозиция едины только в одном: для преодоления политического кризиса нужен новый депутатский корпус. Что ждет Ереван в ближайшем будущем — в материале РИА Новости. Фальстарт кампанииО принятом решении Никол Пашинян сообщил на встрече с жителями Армавирской области. "В апреле подам в отставку. Но уйду формально, чтобы прошли внеочередные парламентские выборы, — сразу предупредил он. — До голосования буду исполнять обязанности премьера". Впрочем, уточнил, что "покорно передаст власть" в случае поражения. Досрочные парламентские выборы запланировали на 20 июня, и кампания еще не началась. Тем не менее сторонники Пашиняна колесят по регионам, агитируя за его блок "Мой шаг". Много поездок по стране и в расписании премьера, встречи с жителями периферии преподносятся как обязанности главы правительства. Оппозиция обвиняет Пашиняна в фальстарте предвыборной кампании. Например, в Армавирской области премьер обсуждал с местными план строительства медеплавильного завода. Противники Пашиняна из объединенного оппозиционного "Движения по спасению Родины" проект раскритиковали. Им не понравилось, что для этого придется восстанавливать транспортные и инфраструктурные коммуникации с Азербайджаном. "Строительство завода и разблокировка коммуникаций — несвязанные вещи", — заявил депутат оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Микаэл Мелкумян. Разные взгляды на восстановление инфраструктуры в Армении и Нагорном Карабахе — не единственное, что разделяет политических противников. Главное требование оппозиции — отказ Пашиняна от участия в выборах. Сторонники премьера отказываются это даже обсуждать. Формальный уходДостигнутое в ноябре соглашение между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении огня в Нагорном Карабахе противники Пашиняна расценили как национальное поражение. И возложили всю ответственность на главу правительства. Антиправительственные демонстрации не подействовали. У премьера оказалось много сторонников, и он удержал власть. В ситуацию вмешался Генштаб. Военные обвинили Пашиняна в неэффективном командовании армией во время войны за Нагорный Карабах и потребовали его отстранить. Премьер назвал эти действия незаконными и устоял. Но политический кризис не прекратился. В марте состоялась серия переговоров. Чтобы не ухудшать ситуацию, Пашинян и глава оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян условились о досрочных парламентских выборах. Тогда Пашинян впервые и выразил готовность уйти в отставку. Бойкот или выборыПо избирательному кодексу Армении, если в течение двух недель после отставки премьера парламентарии не изберут нового главу правительства, законодательный орган распускают и назначают внеочередные выборы. Есть еще одно условие: надо отменить действующее сейчас из-за Нагорного Карабаха военное положение. В парламенте большинство у партии сторонников Пашиняна "Мой шаг". Это означает, что кандидата от оппозиции там не утвердят. Противники Пашиняна осознают риски и призывают бойкотировать выборы до тех пор, пока премьер окончательно не откажется от политических амбиций. Но парламентская оппозиция против бойкота. "Важно вывести страну из политического тупика. Для этого необходимо сформировать новое правительство. Народ должен решить, кому доверить власть", — объяснил Царукян точку зрения "Процветающей Армении", что лишь усилило раскол в оппозиции. Против участия во внеочередных выборах Пашиняна высказались представители "Дашнакцутюн" и бывшей правящей Республиканской партии Армении. Они призвали все политические силы, вошедшие в блок "Движение по спасению Родины", начать кампанию против премьера. "Чтобы Пашинян ушел де-юре и де-факто до 22 апреля, наше движение организует поездки по регионам. На первом этапе мы намерены мобилизовать людей на масштабные акции протеста. На втором — после отставки премьера — важно избрать нового. Если не добьемся цели сейчас, сделаем это во время избирательного цикла", — пояснил координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян. Но большинство оппозиционеров все же считают, что бойкот окончательно заведет Армению в тупик. Борьба за разочарованных"Внеочередных парламентских выборов недостаточно, чтобы преодолеть политический кризис. Однако в нынешних условиях это хоть какое-то практическое решение. Постоянно выводить людей на улицу и призывать к бойкоту — вряд ли достойная альтернатива стабилизации обстановки", — рассуждает в беседе с РИА Новости политолог и депутат парламентского блока "Мой шаг" Микаэл Золян. Он считает, что у сторонников Пашиняна хорошие шансы на переизбрание в парламент. Свидетельство тому — результаты опросов. "За "Мой шаг" готовы проголосовать от тридцати до пятидесяти процентов респондентов. Это меньше, чем на выборах 2018 года, когда наша партия получила семьдесят процентов. Но и нынешний уровень поддержки в десять раз превышает рейтинги идущих вслед за нами политических сил", — объясняет Золян. Готовность населения поддержать Пашиняна депутат объясняет тем, что оппозиция не может предложить ничего лучше. "Люди в основном понимают, что поражение в войне за Нагорный Карабах — это не вина одного Пашиняна, но результат правления предыдущих властей. Антирейтинги бывших лидеров Армении сейчас в несколько раз выше их популярности. Именно они зовут людей на улицы и пытаются выдать их за большинство", — полагает собеседник. Армянский политик отмечает, что главная борьба развернется за "разочарованных избирателей". "Это самый многочисленный сегмент. Но у оппозиции меньше всего шансов привлечь их на свою сторону. "Разочарованные" ни при каких условиях не проголосуют за тех, кто уже был у власти и привел страну к нынешнему кризису", — подчеркивает Золян. План оппозицииДепутат оппозиционной партии "Процветающая Армения" Арман Абовян не согласен с тем, что у противников премьер-министра нет программы. По его словам, ключевой пункт повестки объединенной оппозиции — это отставка Пашиняна. "Неверно рассматривать это только с точки зрения противостояния власти и оппозиции. После подписания акта о капитуляции (так мы называем трехстороннее соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе) отставка Пашиняна — национальная идея", — убежден Абовян. Когда Пашинян уйдет, оппозиция возьмется за социально-экономические и политические реформы. Но начнет с углубления отношений с Россией. "Процветающая Армения" выступает за расширение связей с Москвой, подписание нового межгосударственного документа. Война в Нагорном Карабахе показала, что Россия остается главным гарантом безопасности на Южном Кавказе", — отметил Абовян. "Процветающая Армения" против бойкота выборов. Участвовать в избирательной кампании партия намерена как самостоятельная политическая сила, хотя и продолжит контактировать с объединенным "Движением по спасению Родины". "Раскола в оппозиции нет. Эту проблему искусственно пытаются раздуть сторонники Пашиняна. Есть силы, намеренные блокировать выборы. Но большинство — за", — пояснил Абовян.Бойкот, по его мнению, бессмыслен еще и потому, что играет против оппозиционеров. Чем больше они критикуют выборы, тем дольше затягивают полномочия Пашиняна.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html

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