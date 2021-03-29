https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603379108.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник утром в акватории Тихого океана, эпицентр находился в 175 километрах от посёлка Усть-Камчатск на восточном РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:33
2021-03-29T23:33
2021-03-29T23:33
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник утром в акватории Тихого океана, эпицентр находился в 175 километрах от посёлка Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, добавили в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603230264.html
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РИА Новости
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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия