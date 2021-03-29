https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603379108.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник утром в акватории Тихого океана, эпицентр находился в 175 километрах от посёлка Усть-Камчатск на восточном РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T23:33

2021-03-29T23:33

2021-03-29T23:33

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник утром в акватории Тихого океана, эпицентр находился в 175 километрах от посёлка Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки, сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.Жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов, добавили в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20210329/zemletryasenie-1603230264.html

тихий океан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия