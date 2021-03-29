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Минтруд уточнил требования к имуществу для выплаты на детей от 3 до 7 лет
Минтруд уточнил требования к имуществу для выплаты на детей от 3 до 7 лет
Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:58
2021-03-29T11:58
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дети
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а максимальная совокупная площадь участков в селах увеличена до 1 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ранее сообщалось, что Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.Кроме того, по предложению членов Общественного совета увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции на это отводилось 5 дней, то теперь срок увеличен до 10 дней.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, общество

Минтруд уточнил требования к имуществу для выплаты на детей от 3 до 7 лет

11:58 29.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевДети смотрят в окно
Дети смотрят в окно - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а максимальная совокупная площадь участков в селах увеличена до 1 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Ранее сообщалось, что Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.
"Уточнены требования к имуществу. Доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а для участков в сельских поселениях максимальная совокупная площадь увеличена до 1 гектара. Это делается для того, чтобы учесть все возможные жизненные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
Кроме того, по предложению членов Общественного совета увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции на это отводилось 5 дней, то теперь срок увеличен до 10 дней.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ДетиОбщество
 
 
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