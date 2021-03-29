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Минтруд уточнил требования к имуществу для выплаты на детей от 3 до 7 лет

Минтруд уточнил требования к имуществу для выплаты на детей от 3 до 7 лет

Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:58

2021-03-29T11:58

2021-03-29T11:58

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дети

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минтруд доработал проект постановления о выплатах на детей от 3 до 7 лет, уточнив, что доли в собственности меньше одной трети учитываться не будут, а максимальная совокупная площадь участков в селах увеличена до 1 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ранее сообщалось, что Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах.Кроме того, по предложению членов Общественного совета увеличены сроки на предоставление дополнительных сведений. Если в первой редакции на это отводилось 5 дней, то теперь срок увеличен до 10 дней.

https://ria.ru/20210329/posobiya-1603251640.html

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2021

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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дети, общество