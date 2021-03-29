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Бывший глава Дагестана намерен баллотироваться в Госдуму
Бывший глава Дагестана намерен баллотироваться в Госдуму
Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявку на участие в предварительном голосовании... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:12
2021-03-29T18:12
2021-03-29T18:12
республика дагестан
владимир васильев
госдума рф
единая россия
тверская область
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявку на участие в предварительном голосовании партии по выборам кандидатов в Госдуму."Я ушел на другую работу, и то, что был должен сделать как депутат, не отработал. Мы связь не прерывали, поэтому, когда я вернулся, понял, чем надо заниматься, силы есть, энергия есть, опыт тоже, И я подумал, что могу быть полезен в своем округе", - сказал Васильев в эфире "России 24".По данным телеканала, бывший глава Дагестана уже подал заявку на участие в праймериз "Единой России" от Тверской области.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля.
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республика дагестан, владимир васильев, госдума рф, единая россия, тверская область, политика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России
", бывший глава Дагестана Владимир Васильев
подал заявку на участие в предварительном голосовании партии по выборам кандидатов в Госдуму
.
"Я ушел на другую работу, и то, что был должен сделать как депутат, не отработал. Мы связь не прерывали, поэтому, когда я вернулся, понял, чем надо заниматься, силы есть, энергия есть, опыт тоже, И я подумал, что могу быть полезен в своем округе", - сказал Васильев в эфире "России 24".
По данным телеканала, бывший глава Дагестана уже подал заявку на участие в праймериз "Единой России" от Тверской области
.
Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля.