https://ria.ru/20210329/vybory-1603346437.html

Бывший глава Дагестана намерен баллотироваться в Госдуму

Бывший глава Дагестана намерен баллотироваться в Госдуму

Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявку на участие в предварительном голосовании... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:12

2021-03-29T18:12

2021-03-29T18:12

республика дагестан

владимир васильев

госдума рф

единая россия

тверская область

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", бывший глава Дагестана Владимир Васильев подал заявку на участие в предварительном голосовании партии по выборам кандидатов в Госдуму."Я ушел на другую работу, и то, что был должен сделать как депутат, не отработал. Мы связь не прерывали, поэтому, когда я вернулся, понял, чем надо заниматься, силы есть, энергия есть, опыт тоже, И я подумал, что могу быть полезен в своем округе", - сказал Васильев в эфире "России 24".По данным телеканала, бывший глава Дагестана уже подал заявку на участие в праймериз "Единой России" от Тверской области.Праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Принять участие в предварительном голосовании, по словам руководителей партии, могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Возможность подать заявку у всех желающих будет до 29 апреля.

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

тверская область

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республика дагестан, владимир васильев, госдума рф, единая россия, тверская область, политика