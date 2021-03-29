Министр финансов Украины объяснил, почему МВФ не дает Киеву денег
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не дает новый транш потому что страна "осквернила" некоторые обязательства.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся - по итогам двух обзоров в 2021 году.
"МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить. Например, по НАПК (Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции), возобновление наказания за недостоверные декларирования. Это было решение Конституционного суда", - заявил Марченко в понедельник в эфире телеканала "Наш".
По его словам, сейчас идет процесс согласования, за что именно должна проголосовать Верховная Рада, чтобы возобновить наказание за недостоверное декларирование.
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Ранее КС Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
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