https://ria.ru/20210329/subsidii-1603328930.html

Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы

Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы

Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:50

2021-03-29T16:50

2021-03-29T16:50

алексей кудрин

совет федерации рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602473406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a064b781581f204174b0349a0fc867c.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи регионов более чем на 70% были сформированы за счет средств, выделенных им из федерального бюджета, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика – где-то 83-86% доходов – это все федеральные средства", - рассказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам."Конечно, здесь видна достаточно высокая зависимость, ну и недостаточная самостоятельность в жизни этих субъектов", - добавил он.Глава Счетной палаты отметил, что по итогам прошлого года общий дефицит бюджетов субъектов составил 676,5 миллиарда рублей против профицита в 4 миллиарда рублей годом ранее."Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями, и в основном этот разрыв покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке. Доходы (региональных бюджетов – ред.) выросли, но в основном за счет федеральных средств", - признал он.Поддержка региональным бюджетам потребуется и в текущем году, предупредил Кудрин. "В 2021 году, по нашей оценке, субъекты также могут недополучить 62 миллиарда рублей, по оценке прогноза по доходам, от того, что сейчас запланировано", – сказал он.

https://ria.ru/20210329/aktsizy-1603323678.html

https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, совет федерации рф, экономика