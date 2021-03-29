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Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы
Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы
Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:50
2021-03-29T16:50
2021-03-29T16:50
алексей кудрин
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи регионов более чем на 70% были сформированы за счет средств, выделенных им из федерального бюджета, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика – где-то 83-86% доходов – это все федеральные средства", - рассказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам."Конечно, здесь видна достаточно высокая зависимость, ну и недостаточная самостоятельность в жизни этих субъектов", - добавил он.Глава Счетной палаты отметил, что по итогам прошлого года общий дефицит бюджетов субъектов составил 676,5 миллиарда рублей против профицита в 4 миллиарда рублей годом ранее."Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями, и в основном этот разрыв покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке. Доходы (региональных бюджетов – ред.) выросли, но в основном за счет федеральных средств", - признал он.Поддержка региональным бюджетам потребуется и в текущем году, предупредил Кудрин. "В 2021 году, по нашей оценке, субъекты также могут недополучить 62 миллиарда рублей, по оценке прогноза по доходам, от того, что сейчас запланировано", – сказал он.
https://ria.ru/20210329/aktsizy-1603323678.html
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алексей кудрин, совет федерации рф, экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Зависимость регионов от федеральной поддержки в прошлом году выросла из-за пандемии и принимаемых властями антикризисных мер, при этом доходы бюджетов семи регионов более чем на 70% были сформированы за счет средств, выделенных им из федерального бюджета, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
.
"Доходы семи субъектов РФ на 1 января 2021 года более чем на 70% сформированы за счет федеральных средств: в Ингушетии на них приходится больше 86% доходов, в Дагестане и Карачаево-Черкесии около 74%, Тыва, Ингушетия, Чеченская Республика – где-то 83-86% доходов – это все федеральные средства", - рассказал Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам.
"Конечно, здесь видна достаточно высокая зависимость, ну и недостаточная самостоятельность в жизни этих субъектов", - добавил он.
Глава Счетной палаты отметил, что по итогам прошлого года общий дефицит бюджетов субъектов составил 676,5 миллиарда рублей против профицита в 4 миллиарда рублей годом ранее.
"Конечно, это связано и с тем, что расходы выросли на 15% в связи с антикризисными мероприятиями, и в основном этот разрыв покрывался субсидиями и кредитами из федерального бюджета и заимствованиями на рынке. Доходы (региональных бюджетов – ред.) выросли, но в основном за счет федеральных средств", - признал он.
Поддержка региональным бюджетам потребуется и в текущем году, предупредил Кудрин. "В 2021 году, по нашей оценке, субъекты также могут недополучить 62 миллиарда рублей, по оценке прогноза по доходам, от того, что сейчас запланировано", – сказал он.