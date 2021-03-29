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Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара
Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства РФ по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, документ опубликован на портале... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:04
2021-03-29T16:04
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства РФ по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, документ опубликован на портале regulation.gov.ru.Согласно документу, в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла планируется направлять межбюджетные трансферты ‎из расчета 10 рублей на 1 литр - при условии его реализации предприятиям розничной торговли по цене, ‎не превышающей 95 рублей за один литр.Объем такой поддержки для производителей белого сахара будет определяться из расчета 5 рублей на один килограмм - при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм.Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Сейчас соглашения предлагается продлить - для сахара-песка до 1 июня 2021 года, для подсолнечного масла - до 1 октября текущего года. Проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен подготовила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Кроме того, ведомству, а также Минсельхозу и Минпромторгу РФ было поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.Среди мер поддержки, которые обсуждались в правительстве - субсидия производителям сахара при отгрузке продукции только в розницу на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, а также возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного подсолнечного масла.
https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

16:04 29.03.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства РФ по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, документ опубликован на портале regulation.gov.ru.
Согласно документу, в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла планируется направлять межбюджетные трансферты ‎из расчета 10 рублей на 1 литр - при условии его реализации предприятиям розничной торговли по цене, ‎не превышающей 95 рублей за один литр.
Объем такой поддержки для производителей белого сахара будет определяться из расчета 5 рублей на один килограмм - при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм.
Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Сейчас соглашения предлагается продлить - для сахара-песка до 1 июня 2021 года, для подсолнечного масла - до 1 октября текущего года. Проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен подготовила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Кроме того, ведомству, а также Минсельхозу и Минпромторгу РФ было поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.
Среди мер поддержки, которые обсуждались в правительстве - субсидия производителям сахара при отгрузке продукции только в розницу на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, а также возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного подсолнечного масла.
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