https://ria.ru/20210329/subsidii-1603318408.html

Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

Минсельхоз предложит субсидии производителям масла и сахара

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства РФ по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, документ опубликован на портале... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T16:04

2021-03-29T16:04

2021-03-29T16:04

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства РФ по размеру субсидий производителям сахара и подсолнечного масла, документ опубликован на портале regulation.gov.ru.Согласно документу, в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года на возмещение части затрат производителей рафинированного бутилированного подсолнечного масла планируется направлять межбюджетные трансферты ‎из расчета 10 рублей на 1 литр - при условии его реализации предприятиям розничной торговли по цене, ‎не превышающей 95 рублей за один литр.Объем такой поддержки для производителей белого сахара будет определяться из расчета 5 рублей на один килограмм - при условии сохранения оптовой цены не выше 36 рублей за килограмм.Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Сейчас соглашения предлагается продлить - для сахара-песка до 1 июня 2021 года, для подсолнечного масла - до 1 октября текущего года. Проект постановления правительства о продлении соглашений по стабилизации цен подготовила на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Кроме того, ведомству, а также Минсельхозу и Минпромторгу РФ было поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября.Среди мер поддержки, которые обсуждались в правительстве - субсидия производителям сахара при отгрузке продукции только в розницу на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм, а также возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного подсолнечного масла.

https://ria.ru/20210324/tseny-1602706272.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика