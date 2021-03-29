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В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой

Некоторые клиенты Альфа-банка могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, банк работает над устранением неполадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:05

2021-03-29T18:05

2021-03-29T21:43

россия

альфа-банк

технологии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Некоторые клиенты Альфа-банка могут испытывать трудности при работе ряда сервисов, банк работает над устранением неполадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Альфа-банк устранил сбой в работе сервисов - они работают в нормальном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения у клиентов начались около 13.00 по московскому времени: в настоящее время 49% пользователей мобильного банка жалуются на проблемы с переводами, 36% не могут совершить платеж со счета, еще 14% отмечают сбой всех сервисов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, альфа-банк, технологии