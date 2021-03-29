https://ria.ru/20210329/prichina-1603287853.html

Названа предварительная причина смерти школьника в тувинской тайге

Названа предварительная причина смерти школьника в тувинской тайге

Переохлаждение стало, по предварительной информации, причиной смерти 16-летнего школьника из села Бай-Хаак в Туве, тело которого нашли в тайге в семи километрах РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:30

2021-03-29T13:30

2021-03-29T13:30

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Переохлаждение стало, по предварительной информации, причиной смерти 16-летнего школьника из села Бай-Хаак в Туве, тело которого нашли в тайге в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по республике.Ранее сообщалось, что 13 марта утром юноша ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал. По данным полиции, его семья характеризуется положительно. СК по факту исчезновения школьника возбудил дело об убийстве. В пятницу, 26 марта, спасатели обнаружили тело юноши.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия