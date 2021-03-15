https://ria.ru/20210315/podrostok-1601191913.html

В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся

В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся

Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:48

2021-03-15T06:48

2021-03-15T11:33

россия

тандинский район

красноярск

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД республики."Разыскивается юноша 2004 года рождения, проживающий в селе Бай-Хаак Тандинского района. Ушел в школу утром 13 марта и до настоящего времени не вернулся. Был одет: красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серые ботинки, темно-синие школьные брюки, красный рюкзак", — сказала собеседница агентства.По ее словам, семья юноши благополучная.

https://ria.ru/20210226/devochka-1599115265.html

россия

тандинский район

красноярск

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тандинский район, красноярск, республика тыва, происшествия