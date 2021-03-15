https://ria.ru/20210315/podrostok-1601191913.html
В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся
В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся
Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:48
2021-03-15T06:48
2021-03-15T11:33
россия
тандинский район
красноярск
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД республики."Разыскивается юноша 2004 года рождения, проживающий в селе Бай-Хаак Тандинского района. Ушел в школу утром 13 марта и до настоящего времени не вернулся. Был одет: красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серые ботинки, темно-синие школьные брюки, красный рюкзак", — сказала собеседница агентства.По ее словам, семья юноши благополучная.
https://ria.ru/20210226/devochka-1599115265.html
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россия, тандинский район, красноярск, республика тыва, происшествия