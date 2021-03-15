Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/podrostok-1601191913.html
В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся
В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся
Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:48
2021-03-15T11:33
россия
тандинский район
красноярск
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688052_0:312:960:852_1920x0_80_0_0_0c1ba77393ee276d766cdf6eafcc3913.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД республики."Разыскивается юноша 2004 года рождения, проживающий в селе Бай-Хаак Тандинского района. Ушел в школу утром 13 марта и до настоящего времени не вернулся. Был одет: красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серые ботинки, темно-синие школьные брюки, красный рюкзак", — сказала собеседница агентства.По ее словам, семья юноши благополучная.
https://ria.ru/20210226/devochka-1599115265.html
россия
тандинский район
красноярск
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594688052_35:286:918:949_1920x0_80_0_0_46771a4f47f2a7b035123c9059fbb974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тандинский район, красноярск, республика тыва, происшествия

В Туве ищут подростка, который ушел в школу два дня назад и не вернулся

06:48 15.03.2021 (обновлено: 11:33 15.03.2021)
 
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнего юношу, который в субботу утром ушел из дома в селе Бай-Хаак в школу и пропал, сообщили РИА Новости в МВД республики.
"Разыскивается юноша 2004 года рождения, проживающий в селе Бай-Хаак Тандинского района. Ушел в школу утром 13 марта и до настоящего времени не вернулся. Был одет: красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серые ботинки, темно-синие школьные брюки, красный рюкзак", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, семья юноши благополучная.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 15:34
В Иваново пропала трехлетняя девочка
 
РоссияТандинский районКрасноярскРеспублика ТываПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния