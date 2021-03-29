https://ria.ru/20210329/priamure-1603285493.html

В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот

В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт домов детей-сирот в регионе выделено 2,5 миллиона рублей, такая мера поддержки действует второй РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:17

2021-03-29T13:17

2021-03-29T13:17

василий орлов

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт домов детей-сирот в регионе выделено 2,5 миллиона рублей, такая мера поддержки действует второй год.Отремонтировать свое жилье при помощи господдержки в этом году смогут 14 детей-сирот, в 2020-м на эти цели из областного бюджета, по данным правительства Приамурья, выделили 2,7 миллиона рублей, тогда в 12 квартирах сделали капитальный ремонт, в двух – текущий. Документы от сирот, желающих получить поддержку от государства, принимают до 15 января этого года.Всего в Приамурье проживают 4394 детей-сирот, за 752 из них закреплено жилье, отремонтировать его в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" можно один раз.Подбором подрядчика для проведения ремонта и заключением контракта по условиям должны заниматься органы местного самоуправления.На текущий ремонт жилья выделяется по три тысячи рублей на квадратный метр, на капитальный ремонт – по шесть тысяч рублей на "квадрат".

https://ria.ru/20210324/zanyatost-1602607624.html

https://ria.ru/20210325/vozrast-1602758463.html

амурская область

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василий орлов, амурская область, общество