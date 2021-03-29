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В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот
В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт домов детей-сирот в регионе выделено 2,5 миллиона рублей, такая мера поддержки действует второй РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:17
2021-03-29T13:17
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт домов детей-сирот в регионе выделено 2,5 миллиона рублей, такая мера поддержки действует второй год.Отремонтировать свое жилье при помощи господдержки в этом году смогут 14 детей-сирот, в 2020-м на эти цели из областного бюджета, по данным правительства Приамурья, выделили 2,7 миллиона рублей, тогда в 12 квартирах сделали капитальный ремонт, в двух – текущий. Документы от сирот, желающих получить поддержку от государства, принимают до 15 января этого года.Всего в Приамурье проживают 4394 детей-сирот, за 752 из них закреплено жилье, отремонтировать его в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" можно один раз.Подбором подрядчика для проведения ремонта и заключением контракта по условиям должны заниматься органы местного самоуправления.На текущий ремонт жилья выделяется по три тысячи рублей на квадратный метр, на капитальный ремонт – по шесть тысяч рублей на "квадрат".
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василий орлов, амурская область, общество

В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот

13:17 29.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ремонт домов детей-сирот в регионе выделено 2,5 миллиона рублей, такая мера поддержки действует второй год.
Отремонтировать свое жилье при помощи господдержки в этом году смогут 14 детей-сирот, в 2020-м на эти цели из областного бюджета, по данным правительства Приамурья, выделили 2,7 миллиона рублей, тогда в 12 квартирах сделали капитальный ремонт, в двух – текущий. Документы от сирот, желающих получить поддержку от государства, принимают до 15 января этого года.
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"Ремонт жилья – не единственная мера поддержки для амурских детей-сирот. В этом году выделены средства федерального и областного бюджета в размере 559,4 миллионов рублей по трем направлениям: обеспечение жильем специального жилфонда (375,26 миллионов рублей, рассчитанных на 266 человек), предоставление жилищных сертификатов (181,7 миллионов рублей для 95 человек), проведение ремонта жилых помещений (2,5 миллиона рублей для 14 человек). Таким образом, в 2021 году жильем планируют обеспечить 375 детей-сирот", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Всего в Приамурье проживают 4394 детей-сирот, за 752 из них закреплено жилье, отремонтировать его в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" можно один раз.
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Подбором подрядчика для проведения ремонта и заключением контракта по условиям должны заниматься органы местного самоуправления.
"Предварительно от опекуна или попечителя должно поступить заявление в орган местного самоуправления о необходимости капитального или текущего ремонта. Специалисты рассмотрят эти заявления, после чего обследуют помещение и примут решение о виде ремонта и о том, какие работы необходимо провести. Все это определяется в соответствии с установленным порядком и с официального согласия законного представителя. Далее орган местного самоуправления объявляет аукцион, в ходе которого определяет подрядчика на проведение ремонта помещения", - пояснила начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних министерства соцзащиты Амурской области Любовь Аникиенко, слова которой приводятся в сообщении.
На текущий ремонт жилья выделяется по три тысячи рублей на квадратный метр, на капитальный ремонт – по шесть тысяч рублей на "квадрат".
 
Василий ОрловАмурская областьОбщество
 
 
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